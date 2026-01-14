El exministro de Educación, Andrés Navarro, calificó como un desacierto del Gobierno sus intenciones de fusionar los ministerios de educación de República Dominicana, medida que, de aplicarse, agudizará la crisis del sistema educativo.

En consonancia con la posición oficial del Partido de la Liberación Dominicana, Navarro, quien es miembro de su Comité Político, compartió seis razones que determinan lo "desacertado que resultaría la fusión del Ministerio de Educación Superior, con el de Educación".

Mayor concentración de competencias en una sola institución;

Monopolización de las decisiones en la figura del ministro;

Retroceso en las ciencias y tecnologías;

Reducción del financiamiento a la educación;

Ampliación de la crisis estructural del sistema educativo;

Ausencia de credibilidad técnica y legitimidad social.

Navarro consideró que se está a tiempo para evitar el desacierto de fusionar los ministerios de educación y sugirió modificar las Leyes que rigen ambas instituciones.

“Las actuales circunstancias lo que demandan es la reforma a las leyes 66-97 de educación y la 139-01 de educación superior, ciencia y tecnología. Ambas legislaciones cuentan con 28 y 24 años de vigencia, respectivamente, lo que evidencia que ya no responden a los nuevos retos de la educación. Por otra parte, urge la aprobación del proyecto de ley del Marco Nacional de Cualificaciones, que aún permanece en la Cámara de Diputados, a pesar de que fue aprobado por el Senado en junio de 2020.”, expuso.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Al considerar que la apuesta del Gobierno debe ser el fortalecimiento de los sistemas de educación preuniversitaria y superior, junto a la articulación eficaz entre estos y los sectores productivos de la nación, a través del marco nacional de cualificaciones, Navarro sugirió al Consejo Económico Social (CES), como espacio idóneo para emprender el camino de fortalecimiento de la educación dominicana.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más