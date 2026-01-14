El director de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, informó que el nuevo pasaporte biométrico costará RD$ 6,700, unos RD$ 1,050 más que el costo VIP de RD$ 5,650.

Además, las autoridades dominicanas informaron que contará con el servicio de repatriación y una cobertura de hasta US$ 9,000 a los dominicanos y dominicanas, que garantizará la asistencia para un retorno digno al país.

El nuevo documento tendrá vigencia de 10 años para los adultos, y cinco años para los niños, niñas y adolescentes dominicanos.

⁠El pasaporte electrónico tiene un chip que almacena los datos biométricos de las personas y la firma encriptada .

Ambos pasaportes manual (actual) y electrónico (nuevo) coexistirán al mismo tiempo, hasta tanto culmine el proceso de renovación de la ciudadanía.

El nuevo pasaporte tiene una hoja de datos de policarbonato multicapa, resistente y con grabado láser.

Además, la entidad estatal informó que el documento posee un chip integrado que almacena los datos biométricos del titular y firma encriptada.

