El director de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, informó que el nuevo pasaporte biométrico costará RD$ 6,700, unos RD$ 1,050 más que el costo VIP de RD$ 5,650.
Además, las autoridades dominicanas informaron que contará con el servicio de repatriación y una cobertura de hasta US$ 9,000 a los dominicanos y dominicanas, que garantizará la asistencia para un retorno digno al país.
El nuevo documento tendrá vigencia de 10 años para los adultos, y cinco años para los niños, niñas y adolescentes dominicanos.
El pasaporte electrónico tiene un chip que almacena los datos biométricos de las personas y la firma encriptada .
Ambos pasaportes manual (actual) y electrónico (nuevo) coexistirán al mismo tiempo, hasta tanto culmine el proceso de renovación de la ciudadanía.
El nuevo pasaporte tiene una hoja de datos de policarbonato multicapa, resistente y con grabado láser.
Además, la entidad estatal informó que el documento posee un chip integrado que almacena los datos biométricos del titular y firma encriptada.
Compartir esta nota