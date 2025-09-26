El presidente Luis Abinader informó este viernes que el Gobierno atiende con responsabilidad las alertas emitidas por el COE ante las lluvias que afectan el país.

A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que se ha activado la coordinación con los organismos de emergencia para proteger a la población.

Abinader pidió a la ciudadanía seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse atentos a los informes meteorológicos.

