El Ministerio de Administración Pública (MAP) dispuso que este viernes 26 de septiembre la jornada laboral en el sector público concluya a las 12:00 del mediodía en varias demarcaciones del país.

La medida responde a las intensas lluvias que afectan gran parte del territorio nacional y a las alertas del COE.

La disposición aplica a las instituciones del Estado con sede en Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua.

El MAP también indicó que los servidores que trabajen en otra provincia, pero residan en una de las cinco zonas señaladas, deberán ser despachados en el mismo horario.

Los titulares de las instituciones deben garantizar el cierre ordenado de labores y facilitar el retorno seguro de los empleados.

Sin embargo, las entidades que brindan servicios esenciales podrán establecer horarios especiales de acuerdo con su naturaleza.

El ministro Sigmund Freund exhortó a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil y mantenerse atentos a nuevas disposiciones según evolucionen las condiciones climáticas.

