COE eleva cuatro provincias y Distrito Nacional a alerta roja por fuertes lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) incrementó este viernes el nivel de alerta en varias provincias y en el Distrito Nacional ante la incidencia de una tormenta tropical y una vaguada en altura que generan aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las alertas se emiten por el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como por inundaciones urbanas y repentinas que podrían afectar zonas pobladas y vías principales.

Provincias bajo alerta

  • Alerta roja (máximo riesgo): Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua.

  • Alerta amarilla (riesgo inminente): María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, El Seibo, San Juan, Monte Plata, La Altagracia, La Romana, Samaná, Hato Mayor.

  • Alerta verde (peligro previsto): Barahona, Peravia, Puerto Plata, Pedernales, Sánchez Ramírez.

El boletín remitido a las 8:00 de la mañana, con base en imágenes satelitales del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), reporta precipitación de moderada a fuerte en La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Peravia, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago y Puerto Plata.

El COE advirtió que la actividad lluviosa continuará durante la noche y que se espera su extensión a provincias como Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa y Samaná.

En cuanto a las condiciones marítimas, el COE recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro entre Cabo Engaño (La Altagracia) y Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez) por viento y oleaje peligroso.

Las autoridades instaron a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto caudal y a abstenerse de usar balnearios en las provincias bajo alerta hasta nuevo aviso.

