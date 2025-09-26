COE eleva cuatro provincias y Distrito Nacional a alerta roja por fuertes lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) incrementó este viernes el nivel de alerta en varias provincias y en el Distrito Nacional ante la incidencia de una tormenta tropical y una vaguada en altura que generan aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las alertas se emiten por el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como por inundaciones urbanas y repentinas que podrían afectar zonas pobladas y vías principales.

Provincias bajo alerta

Alerta roja (máximo riesgo): Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Alerta amarilla (riesgo inminente): María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, El Seibo, San Juan, Monte Plata, La Altagracia, La Romana, Samaná, Hato Mayor.

Alerta verde (peligro previsto): Barahona, Peravia, Puerto Plata, Pedernales, Sánchez Ramírez.

El boletín remitido a las 8:00 de la mañana, con base en imágenes satelitales del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), reporta precipitación de moderada a fuerte en La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Peravia, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago y Puerto Plata.

El COE advirtió que la actividad lluviosa continuará durante la noche y que se espera su extensión a provincias como Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa y Samaná.

En cuanto a las condiciones marítimas, el COE recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro entre Cabo Engaño (La Altagracia) y Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez) por viento y oleaje peligroso.

Las autoridades instaron a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto caudal y a abstenerse de usar balnearios en las provincias bajo alerta hasta nuevo aviso.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más