COE: 27 provincias y el Distrito Nacional bajo alerta por lluvias

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), aumentó a 27 el número de provincias bajo alerta, así como al Distrito Nacional, 5 en alerta roja, 9 en alerta amarilla y 14 en verde, debido a la activa onda tropical con alto potencial ciclónico sobre el territorio nacional.

En alerta roja se encuentran Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua.

Mientras que en alerta amarilla están María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, El Seibo, San Juan, Monte Plata, La Altagracia, La Romana, Samaná y Hato Mayor.

En verde, el COE ha colocado a Barahona, Peravia, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Puerto Plata, Pedernales, Sánchez Ramírez, Santiago, Bahoruco, Espaillat, Valverde e Independencia.

Las precipitaciones persistirán durante el día y en las primeras horas de la noche, para luego ir reduciendo su intensidad gradualmente.

En el informe, el COE indicó que, según el reporte del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), unos 10 acueductos están fuera de servicio total, debido a las fuertes lluvias, afectando unos 17,9256.

Asimismo, el el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), reportó afectaciones causadas por las lluvias y crecidas de ríos tras el paso del sistema frontal por el territorio nacional.

