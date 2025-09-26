El Ministerio de Trabajo exhortó este viernes 26 de septiembre a empleadores y trabajadores de Santo Domingo, el Distrito Nacional y las provincias en alerta roja a flexibilizar las jornadas laborales y posponer las actividades comerciales no esenciales.

La medida busca proteger la seguridad de los trabajadores ante los efectos de la onda tropical que afecta el país y las alertas del COE.

El organismo indicó que estas disposiciones se mantendrán mientras permanezca la alerta roja y hasta que los trabajadores puedan retornar con seguridad a sus labores regulares.

El Ministerio aclaró que la aplicación de estas medidas no implica pérdida de derechos, beneficios ni prerrogativas laborales.

