Desde las 8:00 de la mañana de este viernes 26 de septiembre se han difundido en redes sociales reportes de fuertes inundaciones urbanas en distintos puntos del Gran Santo Domingo.

En Santo Domingo Oeste, la Prolongación 27 de Febrero frente al Occidental Mall permanece anegada, con varios vehículos averiados.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

También en esa vía, a la altura de la avenida Caonabo, se reportan inundaciones que complican el tránsito.

En la salida del túnel de Las Américas, en dirección hacia el Este, el agua acumulada dificulta la circulación.

Otro tramo afectado es la autopista 30 de Mayo próximo a la Luperón, en dirección Oeste, donde conductores reportan tramos cubiertos por agua.

Las lluvias llevaron al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) a declarar alerta roja para la capital y varias provincias, como medida de prevención.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más