Desde las 8:00 de la mañana de este viernes 26 de septiembre se han difundido en redes sociales reportes de fuertes inundaciones urbanas en distintos puntos del Gran Santo Domingo.
En Santo Domingo Oeste, la Prolongación 27 de Febrero frente al Occidental Mall permanece anegada, con varios vehículos averiados.
También en esa vía, a la altura de la avenida Caonabo, se reportan inundaciones que complican el tránsito.
En la salida del túnel de Las Américas, en dirección hacia el Este, el agua acumulada dificulta la circulación.
Otro tramo afectado es la autopista 30 de Mayo próximo a la Luperón, en dirección Oeste, donde conductores reportan tramos cubiertos por agua.
Las lluvias llevaron al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) a declarar alerta roja para la capital y varias provincias, como medida de prevención.
Compartir esta nota