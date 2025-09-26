La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) suspendió este viernes las labores docentes y administrativas presenciales en la sede de la institución, a raíz de las lluvias ocurridas por la incidencia de una onda tropical sobre el territorio nacional.

A través de un comunicado, la institución informó que las actividades quedarían suspendidas a partir de las 12 del mediodía, en atención al boletín meteorológico del Indomet y a las alertas emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Asimismo, se autorizó a los directores de recintos, centros, subcentros y extensiones universitarias ubicadas en las zonas vulnerables a tomar las medidas correspondientes acorde a las condiciones climáticas de cada localidad.

"Exhortamos a la Comunidad Universitaria a mantenerse informada a través de los medios oficiales e instruimos a las autoridades de la Institución a resguardar los bienes y edificaciones a su cargo", concluyó el comunicado.

