El Ministerio de Cultura suspendió este viernes 26 de septiembre todas las actividades de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD 2025) debido a las condiciones meteorológicas que afectan al país.

La medida responde a la alerta roja emitida por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ante la incidencia de un disturbio tropical que ha generado intensas lluvias en la capital.

La decisión busca proteger la seguridad de visitantes, expositores, escritores y organizadores que participan en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

La FILSD 2025, dedicada al historiador Frank Moya Pons y con la Red de Ferias y Festivales Literarios de Latinoamérica como invitada de honor, cuenta con una programación de más de 600 actividades. Estas se retomarán tan pronto las condiciones climáticas lo permitan.

El Ministerio de Cultura exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y de las redes sociales de la feria, donde se publicarán las actualizaciones sobre la reapertura.

El evento, que se extenderá hasta el 5 de octubre, celebró ayer su acto inaugural con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Cultura Roberto Ángel Salcedo y la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía.

