El Ministerio de Turismo (Mitur) inauguró obras por RD$ 25,580,511 en los alrededores de la Basílica Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey, como parte de las intervenciones dirigidas a mejorar los espacios públicos y promover el turismo religioso.

El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que las mejoras en el entorno del templo buscan favorecer la llegada de feligreses y visitantes.

"Estas obras de orden y embellecimiento en el entorno de nuestra basílica se reflejarán en mayor visita de feligreses al espacio religioso", expresó.

Los trabajos abarcaron 505 metros cuadrados, distribuidos entre las aceras norte y sur, con 259 y 246 metros lineales, respectivamente.

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La intervención incluyó la reconstrucción de aceras adoquinadas y contenes, la adecuación del cruce peatonal frente a la entrada principal de la Basílica y la pavimentación en hormigón.

También se construyeron jardineras, rampas de accesibilidad y se instalaron luminarias y postes viales.

Otras obras en La Altagracia

Collado indicó que las obras viales y de infraestructura ejecutadas durante su gestión en la provincia La Altagracia superan los RD$ 1,646 millones.

Entre los proyectos mencionó el Bulevar de la Peregrinación, las calles circundantes a la Basílica, el Parque de la Mujer y el bulevar de Verón.

También citó la reconstrucción de la vía de acceso a playa Macao y otras intervenciones en la infraestructura vial de Bayahíbe.

La provincia La Altagracia concentra importantes destinos turísticos del este dominicano, mientras que la Basílica de Higüey constituye uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país.