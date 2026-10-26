El sector turístico dominicano realiza compras anuales al sector agropecuario por RD$ 98,000 millones, una demanda que el Gobierno busca aprovechar para ampliar los mercados de los productores nacionales y fortalecer las cadenas de suministro de alimentos, informó el Ministerio de Turismo durante un encuentro con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), QU Dongyu.

El viceministro de Turismo, Carlos Peguero, sostuvo que la demanda de hoteles y otros negocios turísticos representa un mercado para los productores locales, al generar oportunidades para colocar sus productos de manera regular y ampliar sus ingresos.

"La industria turística realiza compras anuales al sector agropecuario por más de 98 mil millones de pesos, convirtiéndose en uno de los principales mercados para la producción nacional", afirmó Peguero.

El funcionario señaló que el crecimiento del turismo plantea el desafío de aumentar la capacidad productiva del país y responder a las exigencias de calidad, sostenibilidad e innovación de los mercados internacionales.

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La conexión entre turismo y producción nacional

El Ministerio de Turismo destacó que la escala y la regularidad de las compras del sector pueden ayudar a organizar la demanda de alimentos, mejorar los estándares de calidad e inocuidad y facilitar la incorporación de más productores a los mercados formales.

Las autoridades también señalaron la necesidad de fortalecer la logística, la trazabilidad, la diversificación y la formalización de la oferta agroalimentaria nacional para responder a las necesidades de la industria turística.

En el encuentro participaron el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, y Frank Rodríguez, director comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).

La reunión tuvo lugar en el contexto de la reciente salida de República Dominicana del Mapa del Hambre de la FAO. Durante el encuentro, las autoridades dominicanas expusieron cómo la actividad turística puede contribuir al desarrollo de la producción agropecuaria, la generación de empleos y el acceso a los alimentos.

La FAO valora la experiencia dominicana

QU Dongyu manifestó su satisfacción por visitar República Dominicana por primera vez y conocer la experiencia de articulación entre turismo, agricultura y desarrollo territorial.

Asimismo, reiteró el interés de la FAO en apoyar iniciativas orientadas al bienestar de las comunidades y al fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

Las autoridades presentaron como referencia los proyectos de desarrollo territorial impulsados en Cabo Rojo, Pedernales, y destacaron el potencial de la demanda turística para ampliar las oportunidades comerciales de la producción local.

El encuentro buscó promover una mayor integración entre los sectores turístico y agropecuario, con énfasis en la capacidad de los productores nacionales para abastecer un mercado cuya demanda está vinculada al crecimiento de la actividad turística.

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