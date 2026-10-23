La aerolínea dominicana Air Century apuesta por el crecimiento del nearshoring y la posición geográfica de República Dominicana para ampliar la conectividad logística del Caribe y otros mercados de la región, con su entrada al transporte aéreo de carga mediante la incorporación de dos aeronaves Bombardier CRJ200SF.

La empresa presentó su primera unidad, matrícula HI1139, con capacidad para transportar hasta 6,600 kilogramos de mercancías.

La aeronave será destinada a operaciones para empresas globales de transporte de carga, agentes del sector logístico y servicios bajo demanda.

Carlos Jiménez, vicepresidente ejecutivo de Air Century, explicó que la entrada al mercado de carga forma parte de un proceso de análisis iniciado en 2024, con el objetivo de diversificar las fuentes de ingresos, ampliar las capacidades de la empresa y fortalecer su estabilidad operativa.

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La compañía prevé utilizar las aeronaves en operaciones dedicadas para empresas internacionales de transporte de carga, rutas al servicio de agentes logísticos y vuelos contratados según las necesidades de cada cliente.

Jiménez señaló que la incorporación de los dos aviones representa una nueva etapa para la empresa y su intención de contribuir al desarrollo de la conectividad logística dominicana.

Capacidad para transportar hasta 6,600 kilos

El Bombardier CRJ200SF dispone de ocho posiciones para paletas, una puerta especial de carga y un sistema de rodillos que facilita el manejo de mercancías paletizadas, contenedores y carga suelta.

La selección de este modelo responde a la experiencia previa de Air Century con aeronaves de la misma familia en sus operaciones de pasajeros.

Según la empresa, esto le permitirá aprovechar la infraestructura existente, los conocimientos técnicos y las capacidades de mantenimiento desarrolladas durante sus años de operación.

El acto tuvo lugar en la terminal de vuelos privados del Aeropuerto Internacional La Isabela, principal centro de operaciones de Air Century, y estuvo encabezado por Omar Chahin Lama, fundador y director ejecutivo de la aerolínea.

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