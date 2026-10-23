El intento de la administración Trump de atraer a millones de turistas a EEUU está fracasando a medida que el número de visitantes ha ido disminuyendo tras la Copa Mundial de fútbol de este verano.

El número de visitantes extranjeros a EEUU —que incluye a todos los no ciudadanos que llegan de países extranjeros, excluyendo a México y Canadá— disminuyó un 5,7 % interanual en los nueve meses transcurridos hasta finales de septiembre, según cifras publicadas esta semana por la Oficina Nacional de Viajes y Turismo (NTTO, por sus siglas en inglés).

Esto se suma a una caída del 2,5 % en 2025, la primera disminución anual desde la pandemia de COVID-19 en 2020. Algunas de las caídas más pronunciadas se registraron entre los turistas de Europa occidental —el principal mercado de donde provienen los turistas extranjeros del país—, donde el número de visitantes ha disminuido un 8,7 % en lo que va de 2026.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) estima que, el año pasado, EEUU perdió alrededor de US$8,4 mil millones en gastos relacionados con los visitantes internacionales en comparación con 2024.

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«Estamos dejando pasar una cantidad inmensa de oportunidades de negocios», dijo Adam Sacks, presidente de la consultora Tourism Economics. «Más bien, el mercado se ha deteriorado aún más desde el Mundial».

De 68 millones en 2025 subir a 100 millones en 2030

El presidente Donald Trump dijo el año pasado que la disminución del número de visitantes internacionales «no era gran cosa», pero en los últimos meses ha tomado medidas para tranquilizar a la industria turística estadounidense.

El mes pasado, se reunió con ejecutivos de compañías de viajes —incluyendo de Hilton, Marriott y American Airlines— para discutir las medidas necesarias para alcanzar la ambiciosa meta de 100 millones de visitantes internacionales para 2030.

Esta meta estaría muy por encima del récord de 79,7 millones de turistas que visitaron el país en 2018, y representaría un aumento de más del 45 % con respecto a los 68,3 millones de visitantes que llegaron en 2025.

Al frente de la campaña turística de Trump se encuentra el influenciador derechista de origen australiano Nick Adams, quien fue nombrado en marzo para un nuevo cargo como enviado diplomático para el turismo estadounidense.

Adams —quien se autodescribe en línea como un «macho alfa»— reconoció en una conferencia en octubre que había habido «una caída» en el turismo internacional en 2025, y señaló que los llamamientos a boicotear los viajes a EEUU estaban «perjudicando a los pequeños empresarios».

Él dijo que buscaría refutar la idea de que EEUU es «inhóspito» trayendo expertos en hotelería para capacitar al personal fronterizo y replicar la bienvenida de los «mejores hoteles» cuando los viajeros lleguen al país.

Adams señaló que los viajeros que regresaran a sus respectivos países después del Mundial impulsarían la demanda al desmentir las percepciones «absolutamente absurdas» de «que pueden detenerte, que te pueden confiscar el celular y que pueden revisar minuciosamente tus cuentas en medios sociales» al visitar EEUU.

Sin embargo, los viajeros han reportado un mayor escrutinio en la frontera durante el segundo mandato de Trump. Según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés), las inspecciones de dispositivos electrónicos aumentaron un 33 % en los nueve meses hasta finales de junio en comparación con el año anterior.

Geoff Freeman, presidente de la Asociación de Viajes de EEUU (USTA, por sus siglas en inglés), culpó a los medios de comunicación de asustar a los posibles turistas al «buscar historias negativas» y destacar incidentes aislados, como el del árbitro somalí de fútbol Omar Artan, a quien se le negó la entrada a EEUU para el Mundial. «Un árbitro entre varios millones de personas demuestra, en realidad, lo acogedor que es el país», dijo Freeman.

Pero otros ejecutivos del sector de viajes afirmaron que la drástica expansión de las medidas de control migratorio por parte de Trump, así como las amplias restricciones a las visas internacionales, fueron responsables de la caída en la demanda.

Sacks, de Tourism Economics, señaló que no anticipaba ningún aumento en el interés internacional por visitar EEUU a menos que cambiara «la retórica combativa, el enfoque antagónico hacia el comercio y el desprecio por las alianzas históricas».

Roberto Alvo, gerente general de Latam Airlines, la mayor aerolínea sudamericana, señaló que los pasajeros se habían mostrado reacios a viajar a EEUU debido a las políticas migratorias de Washington, incluyendo una oleada de cancelaciones de última hora de permisos de entrada para personas de países como Chile.

«La gente dice que está planeando un viaje a Orlando con su familia cuando, de repente, tres días antes, se enteran de que a un miembro de la familia le han revocado su permiso de viaje», explicó él. «Entonces, ¿qué haces con tus planes?».

Otros turistas están evitando viajar por razones económicas. Adrian Neuhauser, director del Grupo Abra que opera en Sudamérica, señaló que las tasas de cambio estaban impulsando a los viajeros hacia Europa en lugar de hacia EEUU, el cual resulta más costoso. El dólar estadounidense se ha fortalecido un 3,4 % frente a una cesta de seis monedas comparables este año.

El sólido turismo nacional ha ayudado a compensar la caída en el número de viajeros internacionales. El turismo interno en EEUU representa el 87 % del gasto en viajes en el país, según la USTA, y creció a una tasa anual del 4,1 % en el año hasta agosto.

Pero los turistas internacionales «suelen pagar tarifas más altas y tienden a quedarse más tiempo, por lo que se cuenta con un negocio más estable y con un mayor poder de fijación de precios», señaló Chris Woronka, analista de Deutsche Bank.

Un funcionario de un organismo de turismo, quien pidió permanecer en el anonimato, afirmó que, para las empresas que dependen de los visitantes extranjeros, los dos años previos a las próximas elecciones presidenciales estadounidenses en 2028 se tratarán de «simplemente sobrevivir» hasta que haya una nueva administración.

Stephanie Stacey y Peter Campbell. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.

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