El ministro de Turismo, David Collado, inició este miércoles en Nueva York, Estados Unidos, una jornada de eventos promocionales de República Dominicana como destino turístico, que incluyó el Subway To Paradise, en la estación Grand Central, donde se movilizan 750,000 personas cada día.

Acompañado de empresarios y otros funcionarios, el funcionario realizó el corte de cinta y describió la jornada de promoción, que busca fortalecer el principal mercado emisor de turistas hacia República Dominicana.

Agregó que más 1,600,000 turistas neoyorquino visitan cada año el país caribeño.

"Este es un mercado que debemos seguir cuidando y trabajando. Por eso estamos aquí, en la estación de Grand Center", dijo Collado.

Informó que como parte de esa reactivación, que se extenderá hasta el 28 de diciembre, cinco vagones del metro portan imágenes "bellísimas" de los diferentes destinos de República Dominicana.

También en diferentes puntos de la estación se siente la presencia de República Dominicana, que espera recibir a final de año más 11.6 millones de visitantes.

Durante las actividades de este miércoles, los transeúntes disfrutaron de una muestra gastronómica dominicana y del merengue, a través de las presentaciones artísticas que se llevaron a cabo.

