La muerte de la joven empresaria e influencer dominicana Melissa Medina, de 22 años, ha generado interrogantes luego de que trascendiera que su certificado de defunción registra una falla cardíaca aguda, acompañada de edema pulmonar y cerebral, en un cuadro de insuficiencia respiratoria.

Aunque el documento describe las complicaciones que presentó su organismo, no establece cuál fue la condición que desencadenó la falla cardíaca, por lo que todavía no es posible determinar qué originó el cuadro que terminó con su fallecimiento.

Uno de los términos médicos consignados es el edema pulmonar, una condición que ocurre cuando se acumula líquido en los pulmones y se dificulta el intercambio de oxígeno. En los casos más graves, esta alteración puede provocar una insuficiencia respiratoria que pone en riesgo la vida.

¿Qué es el edema pulmonar?

El edema pulmonar consiste en la acumulación anormal de líquido en los alvéolos, pequeños sacos de aire ubicados en los pulmones donde se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono.

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En condiciones normales, los alvéolos se llenan de aire durante la respiración y permiten que el oxígeno pase a la sangre. Sin embargo, cuando se acumula líquido en estos espacios, el proceso se dificulta y el organismo puede dejar de recibir el oxígeno que necesita para funcionar adecuadamente.

De acuerdo con Mayo Clinic, cuando esta acumulación aparece de manera repentina, se denomina edema pulmonar agudo y constituye una emergencia médica que requiere atención inmediata.

¿Cuáles son las causas del edema pulmonar?

En la mayoría de los casos, el edema pulmonar está relacionado con problemas cardíacos. Cuando el corazón pierde capacidad para bombear sangre de manera eficiente, la presión puede aumentar en los vasos sanguíneos que conducen la sangre hacia los pulmones. Esto favorece que el líquido salga de los vasos y se acumule en los alvéolos.

Entre las afecciones que pueden provocar este mecanismo se encuentran la insuficiencia cardíaca, los infartos de miocardio y las alteraciones de las válvulas cardíacas. También puede estar relacionado con una presión arterial muy elevada, arritmias y enfermedades del músculo cardíaco.

Sin embargo, no todos los casos tienen un origen cardíaco. El edema pulmonar también puede aparecer como consecuencia de neumonías, infecciones graves, lesiones en los pulmones, exposición a sustancias tóxicas, reacciones adversas a medicamentos, traumatismos o problemas renales, entre otras condiciones.

Por esta razón, la presencia de líquido en los pulmones no permite identificar por sí sola qué enfermedad o circunstancia lo provocó. Para determinar su origen, es necesario evaluar los antecedentes médicos y los resultados de los estudios correspondientes.

¿Cuáles son los síntomas del edema pulmonar?

La acumulación de líquido en los pulmones puede provocar dificultad para respirar, sensación de ahogo y respiración acelerada. En algunos casos, la falta de aire empeora al acostarse y puede acompañarse de tos con secreciones espumosas, que en ocasiones contienen sangre.

También pueden presentarse sudoración excesiva, palpitaciones, ansiedad y sensación de asfixia. Cuando el edema aparece de forma repentina, los síntomas pueden agravarse rápidamente y ocasionar una insuficiencia respiratoria grave.

Cómo se diagnostica y se trata

El diagnóstico se realiza mediante una evaluación médica que toma en cuenta los síntomas, los antecedentes del paciente y los resultados de diferentes pruebas. Entre los estudios utilizados se encuentran las radiografías de tórax, que permiten observar la acumulación de líquido, y las pruebas para medir los niveles de oxígeno en la sangre.

También pueden realizarse análisis de laboratorio y estudios del funcionamiento del corazón, como el electrocardiograma y el ecocardiograma, para identificar posibles alteraciones relacionadas con el cuadro.

El tratamiento depende de la causa y de la gravedad de la condición. En los casos agudos puede ser necesario administrar oxígeno o utilizar asistencia respiratoria. Asimismo, los especialistas pueden indicar medicamentos para reducir la acumulación de líquido y tratar la enfermedad que provocó la complicación.

¿Qué se sabe del caso de Melissa Medina?

En el caso de Melissa Medina, el certificado de defunción registra falla cardíaca aguda, edema pulmonar y cerebral, en un cuadro de insuficiencia respiratoria. Sin embargo, la información publicada sobre el documento no precisa qué condición desencadenó la falla cardíaca.

El edema pulmonar y el edema cerebral son complicaciones diferentes. El primero implica una acumulación anormal de líquido en los pulmones, mientras que el segundo consiste en la acumulación de líquido en el tejido cerebral, lo que puede ocasionar inflamación y afectar el funcionamiento del cerebro.

La presencia de estos hallazgos no permite establecer por sí sola la secuencia de acontecimientos que condujo al fallecimiento ni identificar una causa específica.

Mientras tanto, el Ministerio Público y la Policía Nacional mantienen abiertas las investigaciones sobre las circunstancias de la muerte de la joven. La determinación de qué provocó el cuadro clínico dependerá de la evaluación conjunta de los hallazgos médicos y forenses.