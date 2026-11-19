República Dominicana registró 1,666 muertes infantiles entre enero y octubre de 2026, superando las 1,657 notificadas durante el mismo período de 2025, según los datos correspondientes a las primeras 43 semanas epidemiológicas del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Aunque durante gran parte del año las cifras de mortalidad infantil se mantuvieron por debajo de las registradas en 2025, esta tendencia cambió a partir de la semana epidemiológica 39, cuando el acumulado de 2026 alcanzó y superó al del año anterior.

La diferencia actual es de nueve fallecimientos adicionales, equivalente a un aumento aproximado de 0.5 %, de acuerdo con los registros oficiales recopilados hasta la semana del 25 al 31 de octubre.

En contraste, las muertes maternas presentan una reducción de 14.4 %, al pasar de 160 fallecimientos en 2025 a 137 en 2026, lo que representa 23 casos menos durante el período analizado.

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Mortalidad infantil: de una reducción inicial a superar las cifras de 2025

Los datos epidemiológicos muestran que la mortalidad infantil comenzó el año con cifras acumuladas inferiores a las del período anterior, diferencia que se mantuvo durante los primeros meses.

Al concluir la semana epidemiológica 13, correspondiente al período acumulado hasta el 4 de abril, se habían notificado 405 muertes infantiles en 2026, frente a 473 en 2025, una diferencia de 68 fallecimientos menos.

La reducción se amplió durante el primer semestre. Hasta la semana 26, concluida el 4 de julio, el país acumulaba 795 defunciones infantiles, en comparación con 896 durante 2025, es decir, 101 menos.

Sin embargo, la tendencia comenzó a cambiar durante la segunda mitad del año.

Entre las semanas epidemiológicas 27 y 43, se notificaron 871 muertes infantiles en 2026, frente a 761 en el mismo tramo de 2025, lo que representa 110 fallecimientos adicionales.

Este incremento eliminó la diferencia favorable que se había registrado durante los primeros seis meses y provocó que el acumulado de 2026 superara al del año anterior.

En la semana 39, las cifras acumuladas de 2026 alcanzaron y sobrepasaron las de 2025, comportamiento que se mantuvo hasta el último boletín analizado.

Las últimas semanas registran entre 32 y 49 muertes infantiles

Durante las ocho semanas epidemiológicas más recientes del período estudiado, los registros muestran variaciones en la cantidad de fallecimientos infantiles notificados.

La semana 36 presentó 49 defunciones, seguida de la semana 37, con 45, y la semana 38, con 40.

En la semana 39 se notificaron 45 fallecimientos, mientras que en las semanas 40, 41 y 42 se registraron 32, 40 y 32, respectivamente.

Finalmente, durante la semana epidemiológica 43, correspondiente al período del 25 al 31 de octubre, se notificaron 37 muertes infantiles, frente a 35 durante la misma semana de 2025.

Los registros reflejan que, pese a las diferencias semanales, el acumulado de muertes infantiles de 2026 terminó superando ligeramente al del año anterior.

Muertes maternas disminuyen un 14.4 %

A diferencia de lo ocurrido con la mortalidad infantil, las muertes maternas mantuvieron una tendencia acumulada inferior a la de 2025 durante las primeras 43 semanas epidemiológicas de 2026.

Los datos del Ministerio de Salud Pública indican que hasta la semana 13 se habían registrado 27 fallecimientos maternos, frente a 51 durante el mismo período del año anterior.

Al concluir la semana 26, las cifras ascendían a 68 muertes maternas en 2026, en comparación con 94 en 2025.

Para la semana 43, el acumulado alcanzó 137 fallecimientos, mientras que durante el mismo período de 2025 se habían notificado 160.

Esto representa una reducción de 23 muertes maternas, equivalente al 14.4 %.

El comportamiento de ambos indicadores evidencia diferencias en la evolución de las defunciones notificadas durante el año, con una disminución sostenida en el acumulado de mortalidad materna y un incremento en las muertes infantiles durante el segundo semestre.

Autoridades buscan reducir la mortalidad materna e infantil

Durante el primer trimestre de 2026, el Servicio Nacional de Salud (SNS) había reportado reducciones en los indicadores de mortalidad infantil y materna.

Sin embargo, los boletines epidemiológicos posteriores muestran que la disminución inicialmente registrada en las muertes infantiles se fue reduciendo hasta que las cifras acumuladas superaron las del año anterior.

El pasado 4 de noviembre, el Ministerio de Salud Pública anunció una coordinación con organismos internacionales para fortalecer las acciones destinadas a reducir la mortalidad materna, infantil y neonatal en República Dominicana.

Los datos analizados corresponden a las defunciones notificadas al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) y constituyen cifras preliminares, sujetas a actualizaciones posteriores.

Asimismo, los registros corresponden a cantidades absolutas de fallecimientos y no a tasas calculadas por nacidos vivos, por lo que permiten comparar el número de defunciones notificadas, pero no determinar por sí solos cambios en el riesgo de mortalidad.