El director ejecutivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), Agustín Burgos Tejada, advirtió sobre el impacto de los problemas de salud mental en el desempeño de los trabajadores y llamó al sector empresarial a incorporar la prevención de los riesgos psicosociales en sus políticas de seguridad y salud laboral.

El funcionario citó investigaciones sobre salud mental y productividad en el sector privado dominicano que reportan un incremento de un 94.4 % en las licencias médicas relacionadas con problemas de salud mental en el sector privado formal.

Asimismo, indicó que el 64.1 % de los trabajadores ha experimentado una disminución de su rendimiento laboral al menos una vez al mes debido a su estado emocional.

Burgos Tejada explicó que esta situación también se manifiesta en el presentismo laboral, cuando los empleados acuden a sus puestos de trabajo, pero su concentración y capacidad de desempeño están afectadas por el agotamiento emocional y otros problemas psicológicos.

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Entre los factores que pueden deteriorar la salud mental de los trabajadores mencionó el estrés sostenido, la presión excesiva, los ambientes laborales hostiles, la falta de reconocimiento y las dificultades para equilibrar las responsabilidades laborales y familiares.

Prevención de los riesgos psicosociales

El director ejecutivo del IDOPPRIL sostuvo que la prevención de riesgos laborales no debe limitarse a evitar accidentes y lesiones físicas, sino que también debe contemplar el bienestar psicológico de los empleados.

En ese sentido, planteó que las empresas deben identificar oportunamente los factores de riesgo psicosocial y promover ambientes laborales basados en el respeto, la comunicación efectiva, el liderazgo saludable y la participación de los trabajadores.

También llamó a los empleadores a dejar de considerar la salud mental como un gasto adicional o una responsabilidad exclusiva de los departamentos de recursos humanos, y asumirla como una inversión en productividad, sostenibilidad y competitividad.

Según Burgos Tejada, cuidar la salud de los trabajadores puede contribuir a reducir el ausentismo y la rotación de personal, mejorar el clima organizacional y fortalecer las relaciones laborales.

Tecnología y bienestar laboral

El funcionario también se refirió a los desafíos que plantean la transformación digital y la inteligencia artificial en el ámbito laboral.

Consideró que estas herramientas pueden contribuir a mejorar la gestión de los riesgos y fortalecer los sistemas de prevención, aunque advirtió que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no sustituir el valor de la dignidad humana.

Burgos Tejada reafirmó la disposición del IDOPPRIL de trabajar junto al Ministerio de Trabajo, las organizaciones empresariales y los trabajadores para impulsar iniciativas que fortalezcan la prevención y la protección de la población laboral.

A su juicio, la seguridad y salud en el trabajo requieren una visión integral que incluya la salud mental como un componente esencial de los entornos laborales saludables.

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