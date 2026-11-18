Cuidar a un familiar que necesita atención permanente puede implicar cambios en la rutina, las actividades personales y las responsabilidades de quien asume esa labor. La administración de medicamentos, la asistencia para movilizarse, la preparación de alimentos y el acompañamiento a consultas médicas son algunas de las tareas que pueden acumularse cuando una persona depende de otra para realizar actividades cotidianas. Maricécili Mora Ramis, psicóloga clínica y de la salud, explica que esta situación puede generar lo que se conoce como síndrome de sobrecarga del cuidador. La especialista lo define como un estado de agotamiento físico, emocional y social vinculado a la atención de personas con discapacidad, dependencia o enfermedades crónicas.

En una entrevista a Acento, Mora Ramis consideró importante diferenciar el síndrome de carga del cuidador del burnout, debido a que ambos términos no describen exactamente la misma situación. Explica que el burnout se relaciona con profesionales que atienden a numerosas personas en el ejercicio de su trabajo, mientras que la carga del cuidador suele afectar a familiares que asumen la atención de una persona dependiente. Según la psicoterapeuta, esta responsabilidad recae frecuentemente sobre hijas y esposas, especialmente cuando no cuentan con otras personas que puedan sustituirlas durante sus jornadas de cuidado. La falta de recursos económicos para contratar ayuda y la ausencia de apoyo familiar pueden aumentar las horas de atención y limitar las posibilidades de descanso.

La especialista señala que la sobrecarga puede agravarse cuando el familiar necesita un alto nivel de asistencia, presenta dificultades de comportamiento y el cuidador no dispone de tiempo para dormir o descansar. En esas circunstancias, la persona puede terminar atendiendo las necesidades del paciente sin contar con espacios para ocuparse de su propia salud. Mora Ramis advierte que el desgaste puede alcanzar consecuencias graves y señala que, en algunos casos "el cuidador muere primero que el enfermo".

Maricécili Mora Ramis, psicóloga clínica y de la salud

¿Cuáles son los síntomas del síndrome de carga del cuidador?

"El agotamiento no siempre se manifiesta con tristeza; también puede expresarse mediante dolores físicos, alteraciones del sueño, problemas de memoria e irritabilidad" señala la psicóloga.

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El desgaste de quienes asumen el cuidado prolongado de un familiar no siempre resulta evidente para las personas de su entorno. La psicóloga explica que algunos cuidadores no manifiestan tristeza ni reconocen sentirse emocionalmente agotados, pero comienzan a experimentar molestias físicas y cambios en su comportamiento. Según la especialista, hay personas que acuden al médico por dolores recurrentes sin encontrar inicialmente una explicación para esas manifestaciones. También pueden presentar dificultades para concentrarse, olvidar tareas cotidianas y descuidar su alimentación, descanso y aspecto personal.

Entre los síntomas se encuentran:

Alteraciones del sueño: dificultades para dormir y descansar. Dolores físicos: dolores de cabeza y contracturas musculares frecuentes. Problemas de concentración y memoria: olvidos y dificultades para mantener la atención. Irritabilidad: respuestas de enojo, frustración y malestar hacia otras personas. Descuido personal: abandono de la alimentación, el aspecto físico y las actividades de descanso. Aislamiento y abandono de actividades: reducción de los espacios personales y de las actividades habituales.

La psicoterapeuta advierte que estas manifestaciones pueden variar de una persona a otra y que no todos los cuidadores presentan los mismos síntomas. Explica que, cuando la sobrecarga no recibe atención, puede derivar en problemas de salud física, depresión u otras alteraciones que dificulten continuar con las responsabilidades de cuidado. Además, señala que el agotamiento puede afectar la atención que recibe el familiar dependiente, porque la persona encargada de asistirlo comienza a descuidar algunas de sus necesidades. En ese escenario, también puede deteriorarse la salud de quien recibe los cuidados.

El desgaste prolongado puede afectar la salud física y emocional

Las consecuencias del síndrome de carga del cuidador no se limitan al agotamiento emocional. Según Mora Ramis, la exposición prolongada a estas responsabilidades puede ocasionar manifestaciones físicas como fibromialgia, hernias, colitis ulcerosa y síndrome de colon irritable. También pueden aparecer dificultades de concentración, trastornos de ansiedad con estados permanentes de hipervigilancia y cuadros depresivos. La especialista señala que estas manifestaciones pueden presentarse de manera conjunta, debido a la relación entre la salud física y psicológica.

“Muchas horas de cuidado, una alta dependencia del paciente, mezclado con síntomas de comportamiento difíciles de ese familiar enfermo, nadie te releva y no hay dinero para buscar quién te auxilie, no te permite descansar ni dormir. Y ese desgaste llega a ser tan grande que hay veces que el cuidador se ve más o igual de afectado que el enfermo”.

Advierte, además, que el tiempo durante el cual una persona permanece sometida a estas condiciones también influye en las consecuencias del agotamiento. Durante la entrevista, ejemplificó el caso de una mujer de más de 70 años que cuidó durante seis meses a su esposo, quien padecía cáncer y necesitaba asistencia constante para movilizarse. Según explicó, la cuidadora tuvo que atenderlo sin suficiente dinero para conseguir ayuda y, después de su fallecimiento, presentó hernias y tuvo que someterse a varias cirugías. La especialista indicó que las secuelas físicas afectaron su movilidad incluso después de terminar el período de cuidado.

También explicó que quienes dedican años a atender a un familiar pueden llegar a construir su identidad alrededor de esa responsabilidad.

"Cuando la persona cuidada fallece, algunos enfrentan dificultades para reorganizar su vida y encontrar nuevamente un sentido a sus actividades cotidianas", detalla.

Sseñala que esta situación puede estar acompañada de procesos de duelo complicados, especialmente cuando el cuidado ocupó durante mucho tiempo el centro de la vida del familiar. Por esa razón, considera que los profesionales de la salud deben evaluar preventivamente a quienes acompañan a pacientes con enfermedades crónicas, en lugar de esperar a que aparezcan síntomas graves.

La especialista agrega que el agotamiento también puede comprometer la atención que recibe la persona dependiente. Explica que, cuando el cuidador llega a un punto en el que no puede continuar respondiendo a todas las necesidades, algunas tareas pueden quedar desatendidas y afectar la salud del paciente. En ese sentido, considera que la sobrecarga requiere la participación de otros familiares y redes de apoyo.

Las investigaciones ponen cifras al desgaste de los cuidadores

Investigaciones realizadas en República Dominicana han identificado casos de sobrecarga física y emocional entre personas que asumen el cuidado de familiares dependientes. El estudio Sobrecarga emocional en cuidadores informales de adultos mayores residentes en Pantoja, de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), realizado con 91 cuidadores, encontró que el 57.14 % presentaba sobrecarga intensa. La investigación también identificó que el 64 % de los participantes eran mujeres y que el 56 % recibía apoyo social en pocas ocasiones.

Por su parte, el estudio Prevalencia del síndrome del cuidador quemado en el Hospital Vinicio Calventi, realizado por investigadores de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), encontró que el 13 % de los familiares evaluados presentaba sobrecarga intensa y el 39.1 % sobrecarga ligera. La investigación también señaló que el 84.1 % de los cuidadores participantes eran mujeres.

A nivel regional, la investigación Factores asociados con la sobrecarga de los cuidadores informales de personas con demencia en América Latina y el Caribe publicada por la revista Alzheimer’s & Dementia, examinó los factores relacionados con la sobrecarga de cuidadores informales de personas con demencia. Los investigadores encontraron asociaciones entre la sobrecarga y los síntomas depresivos y neuropsiquiátricos de los pacientes, así como con la depresión y la ansiedad de quienes los cuidan.

A nivel internacional, la revisión Prevalencia de la depresión, la ansiedad, la sobrecarga, el agotamiento y el estrés en cuidadores informales, publicada en 2025 en Archives of Gerontology and Geriatrics Plus, examinó la prevalencia de problemas de salud mental y sobrecarga entre cuidadores informales. El trabajo encontró prevalencias medianas de 33.35 % para depresión, 35.25 % para ansiedad y 49.26 % para sobrecarga del cuidador.

¿Cómo prevenir el síndrome de carga del cuidador? Acciones para compartir las responsabilidades

Para prevenir el síndrome de carga del cuidador, la psicóloga Mora Ramis recomienda que las familias organicen la atención del paciente y eviten concentrar todas las responsabilidades en una sola persona. La especialista plantea que existen medidas que pueden ayudar a distribuir las tareas y reducir el agotamiento de quien asume el cuidado principal.

Entre las recomendaciones que ofrece se encuentran:

1. Distribuir las responsabilidades: establecer acuerdos entre el cuidador principal y los familiares que puedan colaborar con la atención del paciente.

2. Organizar turnos de cuidado: procurar que otros familiares cubran algunas horas o días para permitir que la persona responsable tenga tiempo libre.

3. Aportar recursos económicos: quienes no puedan participar directamente pueden contribuir con dinero para contratar a una persona que sustituya temporalmente al cuidador.

4. Acompañar a las consultas médicas: otros integrantes de la familia pueden encargarse de trasladar al paciente o acompañarlo a sus citas.

5. Establecer períodos de descanso: acordar horarios que permitan al cuidador dormir, realizar actividades personales y atender sus propias necesidades.

6. Solicitar ayuda profesional: acudir a un psicólogo de la salud cuando resulte difícil distribuir las responsabilidades o cuando existan señales de sobrecarga.

7. Facilitar acuerdos familiares: si existen desacuerdos o familiares que se niegan a colaborar, un terapeuta puede intervenir mediante reuniones de negociación y mediación.

Además, considera que estas medidas deben adoptarse de manera preventiva, especialmente cuando un familiar recibe un diagnóstico de enfermedad crónica o comienza a necesitar asistencia permanente. La especialista insiste en que el cuidado no debe recaer exclusivamente sobre una persona y que las familias necesitan construir mecanismos de apoyo para evitar que quien atiende al paciente termine enfermando.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más