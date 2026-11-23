Treinta figuras femeninas colocadas en el Paseo Peatonal El Conde buscan llamar la atención sobre las barreras que enfrentan las mujeres con cáncer de mama en República Dominicana para acceder a servicios de salud, desde la detección hasta la continuidad de sus tratamientos.

La iniciativa fue realizada por la Asociación de Mujeres Solidarias (AMSI), en colaboración con Novartis y con el acompañamiento de la Alcaldía del Distrito Nacional, mediante una intervención urbana instalada del 20 al 22 de noviembre entre las calles Sánchez y Santomé, en la Ciudad Colonial.

Las siluetas presentaron mensajes sobre las dificultades para obtener información confiable, acceder a estudios médicos, recibir un diagnóstico oportuno y conseguir los tratamientos que necesitan las pacientes.

Las brechas abordadas en la exposición forman parte del informe Caracterización de servicios de detección, diagnóstico y manejo del cáncer de mama en la República Dominicana, divulgado en febrero de 2025.

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La inauguración oficial se realizó la mañana del sábado 21 de noviembre, con la participación de autoridades, representantes del sector salud, organizaciones de pacientes y otros actores vinculados a la atención de esta enfermedad.

Eduardo Cabrera, gerente de Acceso de Novartis ACC, señaló que la colaboración entre distintos sectores permite abordar los desafíos de salud y conocer las necesidades de las pacientes.

«Generar estos espacios nos permite escuchar, conectar distintas perspectivas y poner en el centro las necesidades reales de las pacientes», expresó.

Por su parte, Norka Díaz de Socías, presidenta fundadora de AMSI, destacó las dificultades que enfrentan algunas mujeres para recibir atención, entre ellas los desplazamientos prolongados, las esperas por resultados y los gastos económicos y emocionales asociados a la enfermedad.

«Ninguna mujer debería sentirse sola mientras enfrenta el cáncer de mama», afirmó.

La intervención también planteó la necesidad de fortalecer la orientación a las pacientes, facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud y promover una atención integral, sin importar el lugar de residencia o las condiciones socioeconómicas.

La exposición estará disponible al público hasta el 26 de noviembre en el Paseo Peatonal El Conde, en la Ciudad Colonial.

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