El Colegio Médico Dominicano (CMD) exhortó a la población a mantener la calma y reforzar las medidas de prevención ante el brote de norovirus detectado en el crucero Caribbean Princess, que recientemente hizo escala en Puerto Plata.

A través de un comunicado, el gremio médico sostuvo que, aunque el virus es altamente contagioso, la situación no debe generar alarma social, sino motivar una mayor vigilancia epidemiológica y responsabilidad ciudadana.

El presidente del CMD, Luis Peña Núñez, recomendó fortalecer hábitos como el lavado frecuente de manos y seguir las orientaciones emitidas por las autoridades sanitarias, especialmente en puertos y zonas turísticas.

“La clave no es el pánico, sino la prevención”, expresó Peña Núñez, al insistir en la importancia de mantener higiene constante, principalmente en la manipulación de alimentos.

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El crucero Caribbean Princess arribó el viernes a Puerto Plata con casos reportados de gastroenteritis asociados al norovirus. Según las autoridades, inicialmente se notificaron más de 100 personas afectadas entre pasajeros y tripulantes, aunque al momento de llegar al país solo una parte permanecía con síntomas activos y en aislamiento dentro de la embarcación.

El Ministerio de Salud Pública informó que activó los protocolos sanitarios correspondientes antes de permitir el desembarco de pasajeros no afectados, mientras que las personas enfermas permanecieron aisladas durante la estadía del barco en territorio dominicano.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el norovirus provoca gastroenteritis aguda y sus síntomas más comunes incluyen diarrea, vómitos, náuseas y dolor abdominal. La enfermedad suele transmitirse mediante alimentos contaminados, superficies infectadas o contacto directo con personas enfermas.

Las autoridades sanitarias recomiendan reforzar el lavado de manos, desinfectar superficies y evitar manipular alimentos si se presentan síntomas gastrointestinales, debido a la facilidad con que el virus puede propagarse en espacios cerrados y concurridos, como los cruceros.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más