Un brote de norovirus detectado a bordo del crucero Caribbean Princess, de la línea Princess Cruises, encendió las alarmas sanitarias en República Dominicana. La embarcación, que navega con rumbo a Puerto Plata, registra 115 personas enfermas entre pasajeros y tripulantes, según confirmó este jueves 7 de mayo el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte oficial de la agencia federal, 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación presentan síntomas de gastroenteritis aguda, principalmente diarrea, vómitos y dolores abdominales. El barco transporta en total 3,116 viajeros y 1,131 empleados, lo que sitúa la tasa de afectación en alrededor del 3.3% de las personas a bordo.

Un viaje que salió de Fort Lauderdale el 28 de abril

El Caribbean Princess zarpó el pasado 28 de abril desde Fort Lauderdale, Florida, en un itinerario que contempla su regreso a Cabo Cañaveral el próximo 11 de mayo. La escala en Puerto Plata forma parte del recorrido caribeño de la nave, que según el portal especializado CruiseMapper se encontraba navegando por el Atlántico noroccidental cuando se reportó el brote.

El incidente fue notificado formalmente a los CDC el jueves, en plena travesía, lo que activó el protocolo de vigilancia epidemiológica de la agencia para embarcaciones de pasajeros.

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Aislamiento y desinfección como respuesta inmediata

Ante la propagación del virus, la empresa Princess Cruises activó sus protocolos de emergencia sanitaria. Las personas con síntomas fueron aisladas de inmediato, se recolectaron muestras para análisis de laboratorio y se reforzaron las medidas de higiene en todas las áreas comunes de la embarcación.

La compañía informó además que, a la llegada del crucero a Cabo Cañaveral, se realizará una desinfección exhaustiva de la nave antes de que retome sus operaciones regulares.

Qué es el norovirus y por qué los cruceros son vulnerables

El norovirus es el principal agente causante de gastroenteritis aguda a nivel mundial. Provoca inflamación del estómago y los intestinos, y se caracteriza por su altísima capacidad de contagio en entornos cerrados con convivencia estrecha, condición que define precisamente la vida a bordo de un crucero.

El virus se transmite por contacto directo con personas infectadas, por superficies contaminadas o a través de alimentos y agua. Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición y, en la mayoría de los casos, se resuelven en uno o dos días, aunque pueden ser severos en adultos mayores o personas con condiciones de salud preexistentes.

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