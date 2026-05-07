Reuters La posibilidad de una rara transmisión del hantavirus entre los pasajeros del buque holandés MV Hondius es objeto de investigación por parte de las autoridades sanitarias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) investiga la posibilidad de una rara transmisión del hantavirus entre los pasajeros del buque holandés MV Hondius: tres personas que se encontraban a bordo han fallecido desde que el buque inició su viaje actual.

Según la OMS, a pesar del brote en el barco, el riesgo para el público en general es bajo y no se recomiendan restricciones de viaje.

El buque zarpó de Ushuaia, en Argentina, el primero de abril con 174 personas a bordo. El crucero recorrió regiones remotas del Atlántico Sur, incluyendo la Antártida, Georgia del Sur, Tristán de Acuña, Santa Elena y la Isla Ascensión.

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El 2 de mayo, se notificó oficialmente a la OMS la presencia de casos de enfermedad respiratoria aguda grave a bordo del barco.

Ese mismo día, las pruebas realizadas en Sudáfrica confirmaron la infección por hantavirus en uno de los pacientes ingresados en cuidados intensivos.

Hasta este miércoles se habían identificado siete casos: dos confirmados por laboratorio y cinco sospechosos. Entre los tres fallecidos, una mujer neerlandesa tenía un diagnóstico confirmado de hantavirus. Las otras dos muertes siguen bajo investigación.

El buque estuvo fondeado cerca de Cabo Verde hasta este 6 de mayo, cuando zarpó nuevamente. Según las autoridades locales, el país no contaba con la infraestructura suficiente para llevar a cabo toda la operación sanitaria y médica necesaria.

El Ministerio de Sanidad de España informó de que recibiría al MV Hondius en las Islas Canarias el próximo fin de semana, "de conformidad con el derecho internacional y los principios humanitarios".

Los pasajeros sintomáticos fueron retirados del buque y, según el ministro de Sanidad de España, el resto de pasajeros no presenta síntomas.

La decisión, sin embargo, generó una reacción política en Canarias. El presidente del gobierno regional, Fernando Clavijo, se opuso a que se autorice al barco a atracar en el archipiélago.

"Si los pasajeros están sanos y salvos, no tiene sentido que tengan que ir a las Islas Canarias para ser repatriados. Esto podría hacerse desde el aeropuerto internacional de Cabo Verde", afirmó.

El brote a bordo también reavivió una pregunta que cobró fuerza durante la pandemia de covid-19: ¿Son los cruceros entornos seguros desde el punto de vista sanitario?

BBC

La infectóloga Elba Lemos, investigadora del Laboratorio de Hantavirus y Rickettsiosis del Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) y coordinadora del servicio de referencia en la materia para el Ministerio de Salud de Brasil, dijo que aún es pronto para concluir si hubo transmisión dentro del barco o si los pasajeros se infectaron antes de embarcar.

"Para que podamos llegar a una conclusión, nos falta algo fundamental: recabar todos los datos clínicos y epidemiológicos", declaró Lemos a BBC Brasil.

"Dónde estuvieron estas personas, si tuvieron lugares de exposición y qué hicieron. Eso aún no lo sabemos".

Según la OMS, hay indicios de que la primera persona infectada podría haber embarcado ya contagiada.

El Ministerio de Salud de Sudáfrica informó que la cepa andina del virus fue detectada en dos personas que fueron evacuadas de la embarcación hacia ese país.

La OMS, por su parte, estudia la posibilidad de transmisión "entre contactos realmente cercanos" dentro del barco.

Lemos dijo que lo más importante en este momento es evitar conclusiones precipitadas o el alarmismo.

"Es muy importante que tengamos más información para poder tener una base", afirmó. "Lo que ocurrió fue algo inusual".

OMS Tres pacientes fueron evacuados el miércoles para que recibieran atención médica.

Espacios cerrados y de gran afluencia

En octubre del año pasado, más de 90 pasajeros y tripulantes de un crucero de Royal Caribbean enfermaron durante un viaje que partió de San Diego, en Estados Unidos.

El crucero Serenade of the Seas registró un brote de norovirus, causante de infecciones gastrointestinales, antes de su escala final en Miami, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

En enero de este año, el virus también afectó a pasajeros y tripulantes del crucero Rotterdam, de la compañía Holland America Line, que zarpó de Florida. Según las autoridades sanitarias, más de 80 personas presentaron síntomas durante el viaje.

Los cruceros reúnen características que favorecen la propagación de enfermedades infecciosas: gran circulación internacional de personas, ambientes compartidos, convivencia prolongada y espacios cerrados.

"¿Qué caracteriza a un crucero? Un ambiente cerrado, hermético, con un sistema de ventilación, todo confinado", enumeró la infectóloga. "Solo hay que imaginarse un ambiente restringido dentro de su casa. ¿Qué va a pasar? Una propagación".

Históricamente, los brotes en cruceros suelen estar relacionados con virus respiratorios o gastrointestinales, como la gripe, el sarampión, el covid-19 y el norovirus.

Además del confinamiento, los comportamientos típicos de los viajes de ocio también influyen en la propagación, según la infectóloga.

"La gente está allí para divertirse. Incluso eso interfiere, porque a menudo las medidas básicas de higiene dejan mucho que desear".

La pandemia volvió a poner a los barcos en el punto de mira. En 2020, el crucero Diamond Princess quedó en cuarentena frente a las costas de Japón tras registrar cientos de casos de la enfermedad.

Más de 700 pasajeros y tripulantes se habrían infectado antes de la evacuación.

En los primeros meses de la pandemia, más de 40 cruceros registraron casos de coronavirus. El impacto fue tan grande que las empresas comenzaron a desmantelar buques antiguos ante el colapso del sector.

Lemos señaló, sin embargo, que el hantavirus es muy diferente del covid-19 en términos de contagio. "No existe [en el caso actual] la posibilidad de una epidemia igual a la del covid-19".

El entorno propicio para la transmisión de enfermedades no significa necesariamente que los cruceros sean intrínsecamente inseguros. Lemos dijo que el sector opera hoy bajo normas sanitarias más estrictas que antes de la pandemia.

Según la investigadora, existen normas rigurosas para la climatización, la manipulación de alimentos, la eliminación de residuos, el control del agua, el seguimiento de vectores y la evaluación sanitaria de pasajeros y tripulantes.

Sin embargo, destacó que la evaluación detallada de estos protocolos corresponde a organismos reguladores de cada país.

"Ya no puede ser algo amateur", advirtió.

BBC

Hantavirus: por qué el caso se considera atípico

El hantavirus es un grupo con más de 20 especies de virus, transmitido principalmente por roedores silvestres, a través de la inhalación de partículas presentes en la orina, las heces o la saliva de los animales.

La infectóloga destacó que el virus no está asociado a las ratas urbanas.

"Es muy importante que lo digamos, porque no se trata de la rata ni del ratón, sino de roedores silvestres".

Lemos explicó que los hantavirus no son un descubrimiento nuevo, llevan décadas circulando por las Américas y están vinculados a diferentes especies de roedores según la región.

En Brasil, por ejemplo, variantes como Juquitiba y Araraquara ya se identificaron en la década de 1990. Desde entonces, el país ha registrado algo más de 2.000 casos, afirma la infectóloga.

Apuntó que las personas que se infectan suelen ser aquellas que viven en zonas rurales.

"Son personas que, por ejemplo, tienen un poder adquisitivo más bajo, no son grandes agricultores, no tienen silos, tienen su pequeña plantación de maíz y almacenan la cosecha en una habitación de su casa de forma inadecuada, lo que puede servir de alimento para los roedores", explica.

"Allí, el animal defeca, orina y la persona entra en contacto con el virus en ese lugar".

"En términos de transmisión, esto es lo que predomina para todos los hantavirus, de todas las especies. Pero el virus de la cepa andina tiene una peculiaridad: existe la posibilidad de transmisión de persona a persona".

Este tipo de transmisión se considera excepcional y se ha documentado principalmente con la cepa andina, encontrada en Argentina y Chile.

Por ello, según Lemos, la aparición de casos en un crucero es algo inusual. "No es un entorno en el que se esperaría encontrar hantavirus dentro de un barco".

Los hantavirus pueden causar dos grandes síndromes: uno renal hemorrágico, común en cepas encontradas en Europa y Asia; y otro pulmonar, más relacionado con el continente americano.

"Esta diferencia se debe a que los roedores nativos de Europa son muy diferentes a los de aquí, al igual que los de Brasil también son diferentes a los de Argentina o Estados Unidos", señala.

"Cada especie de roedor, en términos sencillos, tiene un virus específico. El virus de la cepa andina, que ahora preocupa, está asociado a una especie de roedor de Argentina, el Oligoryzomys longicaudatus [ratón de cola larga]".

Aunque es una enfermedad rara, preocupa por su alta letalidad. "De cada 100 personas que contraen el dengue, cinco pueden fallecer. En el caso del hantavirus, la tasa puede oscilar entre el 20% y el 50%", explicó.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, vía Reuters Los hantavirus son un grupo con más de 20 especies de virus.

¿Es el riesgo motivo de preocupación?

Por el momento, los organismos internacionales no consideran el episodio como una amenaza general para la salud pública. La OMS destaca que la mayoría de las actividades turísticas habituales presentan poco o ningún riesgo de exposición al hantavirus.

La organización recomienda vigilar los síntomas, lavarse las manos con frecuencia, ventilar adecuadamente y aislar a los pasajeros con síntomas.

La infectóloga dijo que los cruceros exigen las mismas precauciones recomendadas para otros espacios cerrados y con gran afluencia de personas, como prestar atención a la vacunación, la higiene frecuente de las manos y la cautela ante los síntomas respiratorios.

A título personal, la doctora señaló que no se siente cómoda en espacios confinados durante largos períodos, aunque destacó que los barcos operan bajo una estricta vigilancia sanitaria.

"Ya he hecho un crucero, pero no me siento cómoda", dijo. "Como médica, incluso en el avión, si veo a alguien estornudando o tosiendo, me molesta".

La preocupación va más allá de los barcos.

"Estamos hablando de un crucero, que tiene toda una serie de requisitos sanitarios", dijo. "Ahora imagina los lugares que frecuentamos y en los que no sabes si el sistema de aire acondicionado y los filtros se mantienen adecuadamente, ni cuál es el nivel de rigor de ese lugar".

También abogó por que los viajeros reciban más orientación sobre los riesgos sanitarios específicos de los destinos que visitan.

"Es muy importante que quien vaya a viajar sepa qué ocurre en el lugar al que va", dijo.

"¿Vas al Amazonas? Tienes que saber qué enfermedades circulan allí. ¿Vas a Argentina? Necesitas entender cuáles son los riesgos de esa región. La información forma parte de la prevención".

Según ella, los profesionales del turismo deberían estar mejor preparados para orientar a los pasajeros sobre las enfermedades endémicas y los riesgos locales.

Oceanwide Expeditions, que opera el barco holandés MV Hondius, dijo que continúa respondiendo a la situación médica que se vive a bordo.

Según la empresa, la "salud y la seguridad de todos los pasajeros y tripulantes" siguen siendo la máxima prioridad.

Añadió que el barco opera bajo protocolos médicos y sanitarios.

BBC

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