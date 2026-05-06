@soythelmafardin

"Estoy sola en mi casa y lo que me sale es agradecerles", les dijo a sus seguidores en redes sociales la actriz argentina Thelma Fardín cuando se enteró de que la justicia de Brasil reiteró -por segunda vez- la culpabilidad del cantante Juan Darthés en el caso de abuso sexual cuando ella era aún menor de edad.

"Porque si yo gané, y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente que, de cerca, de lejos, me sostuvo".

Esta era la segunda apelación que el actor y cantante argentino-brasileño presentaba contra el fallo que lo declaró culpable del delito de acceso carnal en 2024 y lo sentenció a seis años de prisión.

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Darthés fue acusado de abusar sexualmente de Fardín en 2009, cuando ella tenía 16 años y él 45 y ambos estaban en gira promocional del programa infantil argentino Patito Feo.

La denuncia en contra del actor y músico fue interpuesta inicialmente en Nicaragua -lugar donde ocurrieron los hechos-, pero después fue trasladada a Brasil cuando Darthés, nacional brasileño, se escapó a su país para evitar trámites de extradición.

"El fallo ratifica que los hechos ya fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia", dijo Amnistía Internacional en una publicación en su cuenta de Instagram para Argentina.

"Es un avance importante en un proceso histórico y un mensaje claro: la violencia sexual contra niñas y adolescentes debe ser investigada y sancionada".

El nuevo fallo deja a Darthés con pocas opciones, ya que solo tiene una última instancia que, para los expertos, tiene bajas probabilidades de funcionar.

El "#MeToo argentino"

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El video en el que Thelma Fardín relataba los traumáticos hechos a los que fue sometida en 2009 marcó para muchos el inicio de un movimiento en Argentina similar al #MeToo que se dio en EE.UU. con el caso de Harvey Weinstein.

"Se subió encima de mí y me penetró", contó la actriz en el video que fue dado a conocer durante la rueda de prensa de un colectivo de actrices en 2018.

"Me agarró de la mano y me dijo: 'Mirá cómo me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shorcirto y me empezó a practicar sexo oral".

Esa frase terminó convirtiéndose en el lema de las mujeres que hicieron denuncias durante ese momento: "Mirá cómo nos ponemos".

La de Fardín no era la primera ni fue la última denuncia contra Darthés y la actriz reconoció los otros casos como parte "clave" para que ella pudiera alzar la voz.

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"Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme, y sobre todo a darme mucho amor", dijo.

Darthés hizo una polémica aparición en televisión en la época, desmintiendo la versión de Fardín, refiriéndose a ella como "una locura".

"Mis hijos tenían la misma edad que ella. ¡Por Dios! ¿Cómo puedo hacer una cosa así?", alegó en la entrevista.

El caso en Brasil

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La búsqueda de justicia de Thelma Fardín fue larga y difícil: tuvo que presentar inicialmente la denuncia en Managua -sitio donde tuvo lugar el crimen- y cuando finalmente Interpol emitió una circular de captura para el arresto de Darthés, él viajó a Brasil, donde estaba protegido de la extradición.

En Brasil, Darthés fue inicialmente absuelto, luego de que el juez considerara que no había evidencia suficiente para probar una "penetración", tal como se concebía en la legislación del país.

Pero en 2024, la justicia brasileña modificó la decisión y terminó condenándolo a 6 años de pena.

"Nosotras ganamos muchas veces", explicó Fardín en el video que publicó en sus redes celebrando el fallo que confirma la sentencia, "en el 24, en el 25 y ahora en el 26".

"Y esta vez le rechazan ambos recursos en las Cámaras más altas de Brasil".

Darthés permanecerá en un régimen especial de la justicia en Brasil que le permite a los condenados salir de los centros penitenciarios durante el día, debido a que aún falta una última instancia de apelación.

BBC

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