Cyrus Read/Servicio Geológico de EE.UU. Vista aérea del deslizamiento de tierra y el tsunami de agosto de 2025 cerca del glaciar South Sawyer, en Alaska.

Una brutal ola de un megatsunami -que se formó cuando parte de una montaña de Alaska se derrumbó en el mar- es la segunda más alta jamás registrada y un recordatorio de los riesgos que plantea el derretimiento de los glaciares, según científicos.

A mediados del año pasado, una ola enorme recorrió un fiordo remoto del sureste de Alaska (Estados Unidos) y destruyó lo que encontró en su camino.

El evento pasó en gran medida inadvertido en ese momento, pero un nuevo análisis científico muestra que pequeños terremotos desencadenaron un deslizamiento de tierra masivo.

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Unos increíbles 64 millones de metros cúbicos de roca -el equivalente a 24 Grandes Pirámides de Guiza- se precipitaron hacia el agua.

La enorme fuerza de esa cantidad de roca cayendo en el fiordo en menos de un minuto creó una ola gigantesca de casi 500 metros de altura.

Solo la hora en que ocurrió -en las primeras horas de la mañana- evitó que barcos turísticos quedaran atrapados en la devastación, aseguran los investigadores.

Bretwood Higman, geólogo de Alaska que vio de primera mano los daños en el fiordo Tracy Arm, sostuvo que fue "un llamado de atención".

"Sabemos que hubo personas que estuvieron a punto de estar en el lugar equivocado", señaló.

"Me aterra bastante pensar que no vayamos a tener tanta suerte en el futuro", agregó.

Estas enormes olas, denominadas "megatsunamis", se producen cuando un deslizamiento de tierra causado por un terremoto o por roca suelta impacta en el agua.

Por lo general, son hechos puntuales y se disipan rápidamente.

El otro tipo de tsunamis ocurre en mar abierto y es desencadenado directamente por terremotos, u ocasionalmente por otros eventos poderosos como volcanes submarinos.

Estos, como el tsunami de Japón de 2011, pueden viajar miles de kilómetros, afectar zonas pobladas y causar devastación generalizada y pérdida de vidas.

El mayor megatsunami ocurrió en la década de 1950 y superó los 500 metros de altura. El del año pasado fue el segundo más grande de la historia.

BBC El tsunami de Tracy Arm fue superado únicamente por el de la bahía de Lituya en 1958, también en Alaska.

Un riesgo que aumenta

Higman llegó al lugar unas semanas después de que el tsunami azotara el fiordo Tracy Arm, un destino popular entre los cruceros que exploran las maravillas naturales de Alaska.

El geólogo encontró árboles rotos esparcidos por la ladera de la montaña o arrojados al agua, y enormes extensiones de roca marcada, despojada de suelo y vegetación.

Alaska es especialmente vulnerable a los megatsunamis debido a sus montañas escarpadas, fiordos estrechos y terremotos frecuentes.

Ahora, una nueva investigación publicada en Science sugiere que el derretimiento de los glaciares y el deshielo del permafrost impulsados por el cambio climático están empeorando considerablemente estos colapsos.

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El equipo combinó trabajo de campo con datos sísmicos y satelitales para reconstruir una cadena de eventos en cascada y determinar la altura de la ola.

Stephen Hicks, investigador del University College London, afirmó que el glaciar anteriormente "ayudaba a sostener este fragmento de roca", y que cuando el hielo retrocedió dejó expuesta la base del acantilado, "lo que permitió que ese material rocoso colapsara repentinamente dentro del fiordo".

Él y sus colegas han estudiado tsunamis durante décadas y están preocupados.

"Cada vez más personas se desplazan a zonas remotas; a menudo estos cruceros turísticos acuden para apreciar la belleza natural del área para aprender más sobre el cambio climático, pero también son lugares peligrosos", agregó.

Cyrus Read/Servicio Geológico de EE.UU. Vista a nivel del suelo de los daños del tsunami cerca de la desembocadura del fiordo, con árboles arrancados de raíz y vegetación arrasada en la línea costera.

Higman dijo que hay pocas dudas de que los riesgos de los megatsunamis están creciendo.

"Estoy bastante seguro de que están aumentando no solo un poco, sino mucho", afirmó, "quizá unas 10 veces más frecuentes que hace apenas unas décadas".

Los científicos piden una vigilancia más amplia de los riesgos en partes de Alaska que podrían ser vulnerables a megatsunamis.

En medio de preocupaciones por la seguridad, compañías de cruceros han anunciado que dejarán de enviar barcos a Tracy Arm.

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