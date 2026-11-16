Informe de Bruno Esteban Garay

GTA VI es quizá el videojuego más esperado de todos los tiempos: su predecesor, lanzado en 2013, ha vendido más de 230 millones de copias. "No hay ni que preguntárselo: va a ser una locura", afirma entusiasmado Boubou, un youtuber especializado en la saga.

Como él, muchos esperan con impaciencia el 19 de noviembre, aunque los numerosos aplazamientos de la fecha de lanzamiento les han causado frustración. Por eso, cuando el juego mostró por primera vez un adelanto extenso en un vídeo publicado el pasado 28 de agosto, el éxito fue inmediato.

En él se ve a los protagonistas, Jason y Lucia, participar en una persecución en coche y en un tiroteo con la policía. En definitiva, lo que suele ofrecer la saga GTA, que sumerge a los jugadores en los bajos fondos del crimen organizado estadounidense.

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Cuando GTA dispara las reproducciones

El tráiler ha conseguido más de 32 millones de visualizaciones, y todo lo que toca se convierte en oro. La música, por supuesto, no es una excepción y ha dado una nueva vida al tema que salió hace 40 años: "But I Think It’s a Dream", de Captain and Tennille. La canción llega así a un público nuevo, cuya mayoría ni siquiera había nacido cuando se publicó en 1980. Según datos de Spotify, sus reproducciones se dispararon un 130.730 %. Es el efecto GTA.

Rockstar Games, la empresa responsable del juego, suele descubrir artistas poco conocidos que encajan con el universo y la banda sonora de sus títulos. "Es un círculo virtuoso tanto para los artistas como para los desarrolladores y los productores", explica William Besserer, musicólogo especializado en la relación entre música y videojuegos.

"Para las empresas, trabajar con artistas que aún no son muy conocidos supone un menor coste en derechos". Y para los músicos, el interés es evidente porque "les permite vincularse a algo reconocido en todo el mundo", explica Besserer.

Por esa razón, varias estrellas de la música han trabajado con Rockstar de cara a GTA VI. El dúo francés de música electrónica Justice, por ejemplo, ha compuesto la banda sonora oficial del juego. Travis Scott, Fred Again y PinkPantheress, entre otros, han participado en el álbum oficial, que incluye 34 temas y saldrá el 19 de noviembre en formato digital, CD y vinilo.

Pero la música no solo sirve para promocionar GTA y aumentar las reproducciones de los artistas. Desde los primeros títulos de la saga, forma parte de la experiencia de juego. Y es al volante de un coche donde esa relación se aprecia mejor.

La música al servicio de la inmersión

En la ciudad ficticia de Los Santos, escenario de Grand Theft Auto V —lanzado en 2013—, todo recuerda a una gran metrópolis estadounidense. Más allá de los escenarios, fuertemente inspirados en Los Ángeles, California, Rockstar siempre ha procurado crear una atmósfera inmersiva en los distintos juegos de la saga, para que el jugador se sienta parte de la historia que se desarrolla ante sus ojos y bajo sus dedos.

Para favorecer esa inmersión, no se trata de poner música a todas horas ni de acompañar cada acción de los personajes con una melodía. Durante buena parte del tiempo, el jugador solo oye los sonidos de una ciudad bulliciosa, interrumpidos por insultos y tiroteos característicos del universo GTA.

Sin embargo, hay un lugar donde la música ocupa el centro de la experiencia y que ha marcado a muchos jugadores: el auto. Todos los vehículos llevan radio, y robar uno también significa descubrir cuál era la emisora favorita de su anterior propietario.

El juego cuenta hoy con una veintena de emisoras, cada una con su propia identidad musical y lista de canciones. "La única que escuchaba era Radio West Coast", cuenta el youtuber Boubou. "Pone rap estadounidense clásico, como Snoop Dogg o Dr. Dre. Escucho muchísima música y era la que más se parecía a mis gustos", dice.

"En GTA, el realismo nace de poder hacer algo que también hacemos en la vida real: encender y apagar la radio o cambiar de emisora", detalla William Besserer. "Había una emisora que emitía jazz de los años cincuenta. Sonaba un grupo llamado Jazz Messengers, algo que me gustó mucho porque me permitió descubrir artistas que entonces no conocía", agrega.

Descubrir una época a través del juego

Como los programadores de una radio convencional, Rockstar selecciona las canciones de cada emisora. Con cada nueva entrega, la oferta ha ido creciendo.

"Simplemente, hoy podemos incluir más música gracias a las actualizaciones y al formato Blu-ray", explica el musicólogo, que juega a la saga desde su segunda entrega.

Con sus elecciones musicales, Rockstar debe procurar no romper la inmersión del jugador, pero también puede "crear una identidad" para sus juegos, según William Besserer. Como ejemplo cita GTA Vice City, lanzado en 2002 y ambientado en los años ochenta. Michael Jackson, Lionel Richie y Toto suenan una y otra vez en las emisoras de esta entrega.

"Eso permite poner en valor una época. También puede conectar con los jugadores que la vivieron y devolverlos, de algún modo, a sus recuerdos. Y puede mostrar cómo eran aquellos años a quienes no los conocieron", asegura.

Pero GTA Vice City es, ante todo, un videojuego: su objetivo principal es sumergir al jugador en la historia, más que reproducir una época con absoluta fidelidad. "Es una visión un poco sesgada de la radio, porque las emisoras rara vez emiten exclusivamente canciones de una misma época", matiza.

Con GTA VI, Rockstar espera continuar esta tradición a una escala todavía mayor. A través de sus emisoras, sus tráilers y su banda sonora, el estudio ya no se limita a elegir la música que acompaña a sus juegos: también contribuye a definir lo que escuchan millones de jugadores, a veces mucho después de haber guardado el mando.

El lanzamiento mundial de GTA VI está previsto para el 19 de noviembre de 2026.

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