Cuatro fuentes militares de las fuerzas gubernamentales y dos fuentes gubernamentales han informado de que los hutíes han tomado el control de los distritos de al-Maqatirah y al-Madharibah (suroeste) y de que llevan tres días avanzando hacia Adén.

Los hutíes se encuentran ahora acuartelados en el campamento de al-Kharaz, en al-Madharibah, a 60 km de esta importante ciudad costera, donde el Gobierno reconocido internacionalmente se ha replegado tras perder en 2014 la capital, Saná, y amplias zonas del norte del país, las más pobladas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El ejército yemení ya había anunciado el domingo un «repliegue de sus fuerzas» hacia Adén y sus alrededores «desde la región de Bab el-Mandeb», de la que el movimiento proiraní se había apoderado en el mar Rojo en septiembre. Esta decisión, según explicó, «responde a la prioridad otorgada a la seguridad» de Adén «y de las provincias vecinas».

Avance hutí en la región

Cuatro fuentes militares confirmaron a la AFP este redespliegue tras un avance hutí en la costa de la provincia de Lahj, entre Bab el-Mandeb y Adén. Un ataque con misiles hutíes contra una posición de las fuerzas gubernamentales yemeníes causó allí ocho muertos y doce heridos el domingo, según tres fuentes militares y una gubernamental que solicitaron el anonimato.

En las últimas semanas, los ataques hutíes ya habían tenido como objetivo el palacio presidencial de Adén y el aeropuerto de la ciudad. El movimiento había intentado sin éxito tomar esta ciudad en 2015. El viernes, responsables militares indicaron a la AFP que el Gobierno estaba empezando a fortificar las posiciones en las afueras de la ciudad, colocando sacos de arena y excavando túneles.

La retirada de las tropas gubernamentales de la región de Bab el-Mandeb permite a los hutíes consolidar aún más su control sobre este estrecho que une Asia con Europa a través del canal de Suez. Dos fuentes militares hutíes indicaron el domingo a la AFP que sus fuerzas «habían tomado posiciones en las zonas evacuadas por el enemigo (…) a lo largo de casi 150 km» a ambos lados de Bab el-Mandeb.

El equilibrio de fuerzas militares en Yemen es muy desigual. Los hutíes tienen la ventaja militar. Por su parte, las fuerzas de lo que internacionalmente se conoce como el Gobierno están divididas.

Thomas Juneau, profesor de la Escuela Superior de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Ottawa, afirma: "El equilibrio de fuerzas militares en Yemen es muy desigual. Los hutíes tienen la ventaja militar. Por su parte, las fuerzas que internacionalmente se denominan «gobierno reconocido» están fragmentadas, divididas y, frente a los hutíes, se encuentran en clara desventaja".

Más de 1 600 muertos y 300 000 desplazados

La importancia de esta ruta marítima para el comercio mundial ha aumentado aún más desde que Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga.

Los hutíes también han tomado el control de la zona montañosa de al-Maqatirah, por donde discurre la principal carretera que une Adén con Taiz, más al norte, ciudad que llevan semanas sitiando. Las fuerzas yemeníes, respaldadas desde 2015 por una coalición militar liderada por Riad, han anunciado que «continuarán las operaciones destinadas a romper el asedio».

Desde julio, las hostilidades ya han causado más de 1 600 muertos y más de 300 000 desplazados en Yemen, el país más pobre de la península arábiga, según la ONU. La semana pasada, decenas de personas perdieron la vida en los combates, según fuentes de ambos bandos.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más