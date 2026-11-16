León XIV concluye este lunes en Lima una emotiva gira de regreso a Sudamérica que disipó las dudas sobre su recuperación de una cirugía de cáncer y puso de relieve la prioridad de justicia social de su joven papado.

El sumo pontífice, de 71 años, recorrió durante 12 días Uruguay, Argentina y Perú con una agenda muy exigente, que muchos dudaban pudiera completar un mes después de una operación por un cáncer de pulmón.

Desde los Andes hasta la sofocante Amazonía, León XIV, nacido en Estados Unidos, atravesó una región donde pasó casi dos décadas como misionero y obtuvo la ciudadanía peruana.

"La epopeya latinoamericana del papa León XIV ha superado todas las expectativas", se entusiasma el periodista francés Jean-Marie Guenois. Este vaticanista de Le Figaro subraya el orgullo de cientos de miles de peruanos. "Los peruanos se han sentido reconocidos a escala mundial", comenta.

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El líder de los 1.400 millones de católicos pronunció discursos contundentes y presionó a dirigentes políticos como el argentino Javier Milei, al insistir en que el crecimiento debe beneficiar a todos y hablar en defensa de los pobres, los ancianos y las personas con discapacidad.

Baño de multitudes

En Uruguay, el país más desarrollado económicamente en la región, el pontífice se aventuró en el barrio más peligroso de Montevideo para poner el foco en las muertes de niños atrapados en la violencia del narcotráfico.

También pidió una mayor solidaridad con la gente que está sola y los que sufren, describió las altas tasas de suicidio del país como "dolorosas" y reclamó un mayor respeto por las mujeres, un tema que se repetiría a lo largo de su viaje.

En Argentina, el papa convocó en total a unas 6 millones de personas en misas. Las de Buenos Aires y Luján, con más de 2,5 millones cada una, se convirtieron en las mayores de su papado hasta el momento.

Fue recibido por peregrinos argentinos que lloraban, tras haber esperado en vano durante mucho tiempo el regreso de su predecesor, Francisco.

León XIV visitó la célebre cárcel de Devoto, donde dio esperanzas a los reclusos. Y en un hogar para personas con discapacidad, afirmó que el progreso de una nación debía juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos más vulnerables.

"El papa es peruano"

Su regreso a Perú, y a las zonas donde sirvió como el obispo Robert Francis Prevost, lo que constituyó quizá el momento más emotivo del viaje para León XIV.

Tres millones de personas lo esperaron en las calles de Lima para recibirlo.

Les dijo que ellos lo habían formado como pastor, y confesó: "Regreso (…) a mi patria".

Desde el abrasador desierto hasta los Andes, las multitudes corearon "El papa es peruano", y viejos amigos le dieron la bienvenida a casa.

Como en Argentina, se reunió con víctimas de abusos por parte del clero, entre ellas algunas vinculadas a la otrora poderosa y ahora disuelta sociedad católica Sodalitium Christianae Vitae.

Habló del "dolor" causado y dijo que la Iglesia debe hacer "reparaciones" a las víctimas y fomentar "una cultura de prevención y protección".

De los Andes a la Amazonía

La parte físicamente más exigente del viaje lo llevó en un mismo día desde el desierto de Chiclayo hasta la altura de Cusco, el corazón del Imperio inca, y luego hacia la cálida y húmeda cuenca amazónica.

En Pucallpa, dijo que la destrucción del medio ambiente amenazaba tanto a la selva tropical como a las personas que dependen de ella, y denunció el abandono inaceptable que sufren muchas comunidades indígenas.

"El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente", dijo. "La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres", agregó.

EDl diagnóstico de cáncer del papa, menos de 18 meses después de iniciado su papado, sacudió a la Iglesia católica.

Como si respondiera a los escépticos, León dijo que ni la vejez ni los problemas de salud podían frenar su ímpetu religioso.

Para Guénois, esta gira demuestra también "la fe arraigada de una América Latina profundamente creyente" gracias a un papa que convirtió su viaje en un "catecismo a cielo abierto".

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