El jefe de la diplomacia estonia, Margus Tsahka, anunció en la red social X: "Estonia cerrará todos los pasos fronterizos entre Estonia y Rusia a partir del uno de diciembre".

Tsahka asegura que las autoridades estonias disponen de "pruebas claras" que implican al servicio de inteligencia ruso (GRU) en un intento de sabotaje cometido en la noche del viernes al sábado contra un fabricante de drones cerca de la capital, Tallin.

La fiscal general de Estonia, Astrid Asi, confirmó en una rueda de prensa el domingo la detención de ocho personas residentes en Letonia sospechosas de cometer el ataque.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Si realmente esos son sus planes (cerrar las fronteras), se percibirá como una nueva manifestación de rusofobia agresiva y desenfrenada. – María Zakhajarova, portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, también ha reaccionado a la noticia a través de X: "Se han evitado importantes daños gracias al refuerzo de las medidas de seguridad y a la rápida reacción de las fuerzas del orden".

La portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakhajarova, ha sido la única autoridad rusa en responder por el momento. "Vamos a comprobar si todo esto es cierto (…). Pero si realmente esos son sus planes (cerrar las fronteras), se percibirá como una nueva manifestación de rusofobia agresiva y desenfrenada", escribió Zakhajarova en X.

"Un episodio de la guerra híbrida más amplia que Rusia libra contra Europa"

Según la Fiscalía, el ataque tuvo lugar la madrugada del sábado. El personal de seguridad de la empresa Threod, una empresa de defensa tecnológica especializada en la creación de drones, impidió la provocación de un incendio en las instalaciones de la compañía en Viimsi, cerca de la capital. Las autoridades confirmaron la detención de ocho personas en Letonia, pero no aclararon su nacionalidad.

Esta es la segunda vez que Tallin acusa a Rusia de atacar una fábrica de drones estonia. El Departamento de la Policía de Seguridad informó de otro incendio provocado en una fábrica de armamento, Milrem Robotics. Al igual que en esta ocasión, los investigadores acusaron al GRU de estar detrás del ataque. El Kremlin, por su parte, defendió su inocencia, y aclaró que esta era una acusación "infundada y poco meditada".

Con todo esto, el jefe de Gobierno estonio denunció "un episodio de la guerra híbrida más amplia que Rusia libra contra Europa, con el objetivo de reducir el apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia".

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más