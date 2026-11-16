"El enemigo ha golpeado el puente de Crimea. Como consecuencia, la circulación será limitada, previsiblemente hasta el mediodía", escribió Serguéi Axiónov en Telegram, sin precisar si el ataque dejó víctimas. "Todos los servicios necesarios han sido movilizados para gestionar la situación y se ha establecido un puesto de mando operativo en Kerch", la ciudad de Crimea a la que llega el puente, añadió.

Desde el inicio de su ofensiva a gran escala en Ucrania, en febrero de 2022, Rusia ha señalado en varias ocasiones que el puente de Crimea, compuesto en realidad por un puente ferroviario y un puente carretero, ha sido objeto de ataques ucranianos.

La infraestructura resultó dañada por la explosión de un camión bomba en octubre de 2022, en un ataque atribuido a Kiev por las autoridades rusas. El puente también fue atacado por drones navales ucranianos en julio de 2023, lo que le causó importantes daños y provocó la muerte de dos civiles. Aunque esta obra fue ampliamente utilizada al comienzo del conflicto por el ejército ruso para transportar material a los militares que combaten en Ucrania, las amenazas sobre esta infraestructura han llevado a las autoridades a desarrollar otras rutas logísticas.

1.336 drones

Paralelamente a este ataque, el Ministerio ruso de Defensa indicó que la defensa antiaérea interceptó y destruyó durante la noche 1.336 drones ucranianos en varias regiones, incluida la de Moscú, así como sobre el mar Negro y el mar de Azov. Por su parte, el alcalde de la capital rusa precisó que cerca de 600 drones ucranianos fueron lanzados durante la noche contra su región, añadiendo que la mayoría fueron interceptados. Según datos del Ministerio ruso recopilados por la AFP, se trata del segundo mayor número de drones ucranianos lanzados contra Rusia en un solo día en 2026.

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En Ucrania, las autoridades informaron de un "ataque masivo" de Rusia contra la región de Odesa, en el sur del país; de bombardeos en la región de Zaporiyia, también en el sur, que dejaron dos muertos; y de ataques en la región de Dnipropetrovsk, en el centro del país, que causaron la muerte de una persona.

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