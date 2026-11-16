Soldados franceses están operando desde hace varios meses en Ucrania. Eso es lo que indica la información recabada y corroborada por RFI. Los efectivos franceses en ese país no tienen la misión de combatir, sino de prestar apoyo a las fuerzas ucranianas. Su misión consiste en velar por el equipamiento del ejército ucraniano e impartir formación.

Esta estructura, denominada "Volia", está dirigida por un general francés. En ucraniano, la palabra "volia" resume el espíritu de resistencia, la lucha por la libertad. Volia es una operación altamente confidencial que, hasta ahora, había pasado inadvertida. El objetivo es entrenar a soldados ucranianos y participar en el mantenimiento del material. Porque Francia ha suministrado a Kiev una serie de equipos de última generación: cañones Caesar, aviones Mirage 2000 y misiles de precisión. Un parque de material variado cuyo mantenimiento requiere una gran experiencia.

Para garantizar la confidencialidad de esta presencia militar francesa en un país en guerra, se decidió, según varias fuentes cercanas al asunto con las que ha hablado RFI, recurrir a la misión Gerfaut. Esta última, asumida oficialmente, es un destacamento militar francés presente en Polonia desde febrero de 2023 (en concreto, en el campamento de Wedrzyn, al noroeste de Polonia) en el marco de la misión europea EUMAM-Ucrania, prorrogada por un nuevo período de dos años, hasta el 15 de noviembre de 2028.

Su objetivo: encargar a militares franceses del Ejército de Tierra la formación de los suboficiales, futuros jefes de grupo de combate ucranianos. Desde 2023, se ha formado a 25.000 soldados ucranianos tanto en Francia como en Polonia.

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Pero para operar lo más cerca posible del frente, hay que estar presentes en Ucrania. Eso es lo que ha hecho la misión Volia. Según las fuentes de RFI, se trata de una estructura "ligera y modulable", compuesta por "pequeños efectivos para misiones cortas". Nos afirman que, para ocultar la presencia de soldados franceses en Ucrania, la misión Gerfaut sirve de tapadera. Es la puerta de entrada a Ucrania. Se ha informado a RFI de que "se pide a los soldados franceses destinados en Ucrania que digan que se dirigen a Polonia".

El Parlamento no ha sido informado

¿Cuál es el marco legal de esta misión Volia? Según el artículo 35 de la Constitución, el despliegue de una fuerza convencional francesa fuera del territorio nacional, aunque no sea de combate, debe comunicarse obligatoriamente al Parlamento. Sin embargo, el Ejecutivo no ha informado a los diputados y senadores de la existencia de Volia.

Según el senador de Les Républicains (LR) Cédric Perrin, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Defensa y Fuerzas Armadas del Senado, con quien se ha contactado RFI, una misión convencional no podría estar sujeta al secreto de defensa: "Es una obligación constitucional. El presidente de la República, en cuanto se despliegan las tropas, debe informar al Parlamento en un plazo determinado. El buen funcionamiento de la democracia depende de ello".

A diferencia de Canadá y Gran Bretaña, donde el apoyo a Ucrania cuenta con consenso entre la clase política, la situación en Francia es muy diferente. "Con Ucrania, andamos con pies de plomo", reconoce el senador Cédric Perrin. "La sociedad está dividida, hay que ser prudentes, pero habrá que hablar de ello durante las elecciones presidenciales. Sigo pensando que, hoy en día, los ucranianos luchan por nosotros".

En X, el presidente Macron declaró el sábado por la noche: "Lo que está en juego en Ucrania nos concierne directamente. Se trata de la seguridad de todos nosotros. Ayudar a Ucrania a defenderse es proteger a Francia y a los franceses". Y en su entorno, presente junto a él en la Cumbre de la Francofonía en Camboya, insisten: "Estaremos sobre el terreno en Ucrania. La paz en ese país es necesaria para la seguridad de los europeos".

Francia acelera, por tanto, su apoyo a Ucrania mientras Estados Unidos se ha retirado. La ambición militar francesa, a menudo ausente de las campañas presidenciales, podría entrar esta vez en el debate electoral.

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