El edificio se parece a una guardería pública cualquiera, pero no lo es. Esta antigua casa de madera y piedra del siglo XVII fue remodelada bajo los estándares ambientales más modernos para responder a dos desafíos ambientales: resistir a temperaturas cada vez más extremas causadas por el cambio climático y reducir al mínimo el consumo de energía.

“Hemos visto que, con las olas de calor, la temperatura en el edificio se volvía insoportable. Entonces quisimos construir una guardería confortable tanto en invierno como en verano", explica a RFI Mélanie Desesquelles, alcaldesa adjunta de Wissous, a media hora de París.

Durante el verano boreal de 2026 – de junio a septiembre –, una serie de olas de calor dejaron miles de muertos. Estos fenómenos, que se harán cada vez más frecuentes con el cambio climático, evidenciaron que la mayoría de los edificios franceses, incluso los más modernos, no están diseñados para proteger a sus habitantes de las temperaturas que rondan a veces los 40°C.

Esta guardería en cambio fue construida con materiales naturales aislantes como fibras de cáñamo, lino y algodón, madera y piedra. Cuenta con techos altos y ventanas hacia el sureste para captar la luz en invierno y protegerse del calor en verano.

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Todo fue concebido para minimizar el consumo de energía nos explica el arquitecto Thierry Fouquet quien diseñó el edificio.

Para la calefacción, su equipo optó por la geotermia: una fuente de energía natural y que no emite gases de efecto invernadero. "El edificio cuenta con calefacción mediante 7 pilotes geotérmicos que permiten recuperar el calor constante de la tierra. Estos pilotes están a 100 m de profundidad para alimentar el sistema de calefacción que redistribuye el calor en el piso. Es lo mejor en las guarderías para los bebés".

En el edificio, "las salas de los niños cuentan con un sistema de ventilación totalmente natural. Estos grandes ductos evacuan el aire naturalmente y tenemos estos tragaluces que se abren automáticamente. Cuando la temperatura del edificio sube demasiado en verano, se abren durante la noche para evacuar el aire caliente", indica el arquitecto.

"Este edificio consume en total 50 kilovatios-hora por metros cuadrados por año, es dos veces menos que una guardería clásica", asegura Fouquet, cuyo estudio también remodeló otro edificio bajo los más estrictos estándares ambientales.

Y el resultado es satisfactorio, asegura Sandrine, una de las empleadas que hasta hace la apertura de esta nueva guardería en septiembre, sufría del calor en el otro edificio donde dominaban paredes de cristales que hacían el calor insoportable en verano. “Cuando la temperatura subió a 38°C dentro del edificio, tuvimos que cerrar”, se acuerda. “En cambio, este nuevo edificio es confortable. No sufrimos del calor y en invierno tenemos 20°C en las salas", se alegra la empleada, entrevista por RFI.

La remodelación de las viviendas y oficinas para reducir el consumo de energía es sin embargo un reto financiero para muchos franceses que no pueden costearse estas obras.

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