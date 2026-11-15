La empresa SpaceX de Elon Musk logró el sábado realizar la primera recuperación de una nave espacial de la historia, con el seguro regreso de su vehículo Starship a su plataforma de lanzamiento luego de pasar un día en órbita.

La nave espacial emergió de un cielo nublado tras un descenso a través del continente y, después de una caída controlada, se deslizó suavemente entre los "brazos mecánicos de palillos" sobre la Plataforma de Lanzamiento 2.

La recuperación de Starship marca un hito en la búsqueda de décadas de la industria espacial de sistemas de cohetes completamente reutilizables. Se trata de una meta que puede reducir drásticamente los costos de las misiones y hacer posibles lanzamientos más frecuentes.

"Este era el Santo Grial de los vuelos espaciales: precipitarse a través del fuego para ser atrapado en el aire por el acero. Hemos capturado una Starship y ahora todo cambia", dijo Dan Huot, portavoz de SpaceX.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Una multitud reunida en la playa del Golfo de México cerca de Starbase estalló en vítores de júbilo cuando la nave fue visible, con el éxito soft rock de 1977 "Baby Come Back" como banda sonora del angustioso descenso final en la transmisión oficial de SpaceX.

El cohete de 124 metros de altura, el más grande y potente del mundo, despegó el viernes a las 16H47 (22H47 GMT) desde su plataforma en Starbase, Texas, para su decimoquinto vuelo de prueba.

La nave Starship, que da nombre al cohete y constituye su segunda etapa, alcanzó la órbita terrestre, donde desplegó con éxito 26 satélites destinados a ampliar la constelación de internet satelital Starlink, también propiedad de Musk.

El multimillonario felicitó al equipo de SpaceX y publicó videos de la nave suspendida entre los brazos tipo palillos, diciendo que la nave "¡se ve increíble!".

Hasta ahora, SpaceX había capturado cohetes propulsores de regreso en tres ocasiones. Pero la "captura" de Starship fue extraordinariamente compleja porque la nave caía mucho más rápido y de una altitud significativamente mayor que la de los propulsores.

(Con AFP)

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más