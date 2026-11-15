Leon XIV ha vuelto a poner el acento en la desigualdad social en su visita a Perú. El papa ha denunciado la discriminación que sufren los pueblos rurales y la comunidad afrodescendiente del país, de unos dos millones de personas. Lo ha hecho en un encuentro de oración en Zaña, una localidad fundada en el siglo XVI que fue un importante centro comercial durante la colonización española. El papa llegó cuando se celebran los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, el misionero español que evangelizó indígenas y al que considera un modelo espiritual. Allí murió en 1606.

La visita tiene un significado especial para Robert Prevost, quien desarrolló una parte importante de su misión religiosa en el norte peruano antes de convertirse en el papa León XIV. Por ello, su regreso a estas localidades representa también un reencuentro con las comunidades y los fieles que formaron parte de su historia en el país. Por la tarde, en las calles de la pequeña y árida localidad de Zaña, miles de fieles se aglomeraron para ver al papa. Algunos llevaban banderas vaticanas, otros cantaban y un niño disfrazado de sumo pontífice lo esperaba.

El Papa ha evocado a “quienes padecen todavía la discriminación”, en una referencia a la fuerte presencia de población afrodescendiente en Zaña. En el siglo XVI, bajo dominio español, Zaña era un próspero centro comercial salpicado de iglesias grandiosas. Hace unos tres siglos llegaron unas inundaciones que estuvieron a puntod e hacerla desaparecer completamente de los mapas.

La identidad del pueblo está muy ligada al catolicismo, alimentada por leyendas de castigo divino y por la muerte de Toribio de Mogrovejo, que evangelizó a los indígenas peruanos y denunció los abusos de la Corona española. León XIV lo ha elogiado como modelo.

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Temprano estuvo en Santa Cruz de Succhabamba, un poblado rural en los Andes del norte a 2.000 metros de altitud, al que viajó en helicóptero desde su "querida" Chiclayo, en la que fue obispo y con la que había tenido un emotivo reencuentro el viernes.

Durante una misa, en una explanada rodeada de colinas verdes a 2.000 metros de altitud, León XIV expresó "gran preocupación" por la desatención que sufren las personas y puso de ejemplo a los pueblos rurales.

"Pensemos (…) en estos lugares, en el sufrimiento de quien se ve obligado a abandonar su patria para buscar un futuro mejor (…) en las grandes ciudades de la costa", dijo el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo.

También invocó a reflexionar "en las dificultades" de la "baja natalidad, que vacían los pueblos" y su desigual participación en la distribución de la riqueza derivada de "recursos de la tierra".

La región de Cajamarca, donde se encuentra el pueblo, es la que más habitantes ha perdido por migración interna, según un censo de 2025: unas 729.000 personas nacidas allí viven en otras partes del país.

En su homilía, el papa aseguró que las tradiciones religiosas colectivas, la "piedad popular", ofrecen "un antídoto saludable contra la superficialidad y el consumismo, hoy tan extendidos".

El papa estadounidense de 71 años llegó el miércoles al país, donde vivió casi dos décadas y del que también tiene la nacionalidad. Es la última etapa de una gira de 12 días que incluyó Uruguay y Argentina, un mes después de ser sometido a una cirugía por un cáncer de pulmón.

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