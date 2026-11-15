León XIV prosigue su visita a Perú con una jornada que lo llevará de los Andes a la Amazonía durante este domingo. El pontífice se despedirá de Chiclayo, la ciudad donde fue obispo entre 2015 y 2023, para viajar primero a Cuzco y después a Pucallpa. Miles de personas se han reunido para dar la bienvenida a León XIV a su paso por las calles de Cuzco, agitando pequeñas banderas del Vaticano mientras el pontífice se dirigía hacia el complejo arqueológico de Sacsayhuamán. La antigua capital del Imperio inca conserva una arraigada tradición católica que convive con las costumbres y creencias de los pueblos andinos. Cuarenta y un años después de que Juan Pablo II visitara la antigua capital del Imperio inca, León XIV se encontrará con representantes de la religiosidad popular cuzqueña, una tradición profundamente arraigada en la historia y la identidad de la ciudad. La bienvenida al pontífice también tiene un sello propio: Cuzco lo recibe en quechua, una lengua que León XIV conoce desde sus años de servicio pastoral en el Perú.

Las campanas de las iglesias del Cuzco han repicado para dar la bienvenida a León XIV. La ciudad imperial recibe así, por segunda vez en su historia, a un papa.

Las autoridades han previsto un aforo de 85.000 personas en la explanada y otras 35.000 en la Plaza Mayor, donde el Papa rezará el Ángelus. Su visita ha despertado una enorme expectativa en la ciudad andina, cuyos hoteles registran una ocupación del 95%, según la Cámara Hotelera de Cuzco. Esta noche el pontífice pondrá rumbo a Lima, donde tiene previsto aterrizar a las 20.30h hora local. Será la última escala antes de la clausura de su visita a Perú, programada para el lunes 16 de noviembre, con actividades en Lima y Callao.

Una multitud reserva su sitio para ver al papa León XIV el 14 de noviemrbe de 2026 en la Plaza de Armas de Cusco, en Perú

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Desde la explanada de Saqsaywaman, León XIV se detuvo en el significado espiritual del lugar que acoge el encuentro pastoral. El Pontífice evocó la relación de los antiguos habitantes de estas tierras con lo divino y la contrastó con el mensaje de la fe cristiana: “Es innegable la belleza de este lugar que nos acoge en esta mañana. Saqsaywaman, como un altar de piedra se eleva hacia el cielo andino, a donde los antiguos subían buscando lo divino. Sin embargo, nuestra fe cristiana nos ha permitido entender que, en realidad, es Dios quien desciende en busca de sus hijos e hijas, y entra en un corazón bien dispuesto, pidiendo un 'sí' valiente y sencillo, como el de la Virgen, que cambió la historia para siempre”.

Leon XIV llegaba a Cuzco tras haber puesto el acento en la desigualdad social en su visita a Perú. El papa ha denunciado la discriminación que sufren los pueblos rurales y la comunidad afrodescendiente del país, de unos dos millones de personas. Lo hacía en la tarde del sábado en un encuentro de oración en Zaña, una localidad fundada en el siglo XVI que fue un importante centro comercial durante la colonización española. El papa llegó cuando se celebran los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, el misionero español que evangelizó indígenas y al que considera un modelo espiritual. Allí murió en 1606.

La visita tiene un significado especial para Robert Prevost, quien desarrolló una parte importante de su misión religiosa en el norte peruano antes de convertirse en el papa León XIV. Por ello, su regreso a estas localidades representa también un reencuentro con las comunidades y los fieles que formaron parte de su historia en el país. Por la tarde, en las calles de la pequeña y árida localidad de Zaña, miles de fieles se aglomeraron para ver al papa. Algunos llevaban banderas vaticanas, otros cantaban y un niño disfrazado de sumo pontífice lo esperaba.

El papa León XIV saluda durante una misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca, Perú, el 14 de noviembre de 2026.

El Papa ha evocado a “quienes padecen todavía la discriminación”, en una referencia a la fuerte presencia de población afrodescendiente en Zaña. En el siglo XVI, bajo dominio español, Zaña era un próspero centro comercial salpicado de iglesias grandiosas. Hace unos tres siglos llegaron unas inundaciones que estuvieron a puntod e hacerla desaparecer completamente de los mapas.

La identidad del pueblo está muy ligada al catolicismo, alimentada por leyendas de castigo divino y por la muerte de Toribio de Mogrovejo, que evangelizó a los indígenas peruanos y denunció los abusos de la Corona española. León XIV lo ha elogiado como modelo.

Temprano estuvo en Santa Cruz de Succhabamba, un poblado rural en los Andes del norte a 2.000 metros de altitud, al que viajó en helicóptero desde su "querida" Chiclayo, en la que fue obispo y con la que había tenido un emotivo reencuentro el viernes.

Durante una misa, en una explanada rodeada de colinas verdes a 2.000 metros de altitud, León XIV expresó "gran preocupación" por la desatención que sufren las personas y puso de ejemplo a los pueblos rurales.

"Pensemos (…) en estos lugares, en el sufrimiento de quien se ve obligado a abandonar su patria para buscar un futuro mejor (…) en las grandes ciudades de la costa", dijo el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo.

También invocó a reflexionar "en las dificultades" de la "baja natalidad, que vacían los pueblos" y su desigual participación en la distribución de la riqueza derivada de "recursos de la tierra".

Los fieles se congregan tras las barreras a las afueras de la capilla de San Óscar A. Romero mientras esperan la llegada del papa León XIV a Chiclayo, Perú, el 13 de noviembre de 2026. El papa León XIV regresó a su querida Chiclayo, la ciudad peruana donde sirvió durante casi una década como obispo, y donde los lugareños y viejos amigos lo esperan con entusiasmo

La región de Cajamarca, donde se encuentra el pueblo, es la que más habitantes ha perdido por migración interna, según un censo de 2025: unas 729.000 personas nacidas allí viven en otras partes del país.

En su homilía, el papa aseguró que las tradiciones religiosas colectivas, la "piedad popular", ofrecen "un antídoto saludable contra la superficialidad y el consumismo, hoy tan extendidos".

El papa estadounidense de 71 años llegó el miércoles al país, donde vivió casi dos décadas y del que también tiene la nacionalidad. Es la última etapa de una gira de 12 días que incluyó Uruguay y Argentina, un mes después de ser sometido a una cirugía por un cáncer de pulmón.

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