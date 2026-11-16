Tras intensas negociaciones y una campaña tensa, los miembros de pleno derecho de la OIF no consiguieron ponerse de acuerdo sobre una candidatura de consenso. Las divisiones internas obligaron a aplazar la elección del líder de la Francofonía.

El mandato de la actual secretaria general, Louise Mushikiwabo, fue prorrogado por un año, en un periodo de transición hasta la celebración de una cumbre extraordinaria con carácter electivo. Según varias fuentes, ella no se presentará a esa nueva votación. Las demás candidaturas se mantienen y podrán presentarse otras nuevas.

Durante este año adicional, la actual secretaria general deberá impulsar reformas institucionales, en particular para revisar los procedimientos electorales de la organización. En esta campaña marcada por las tensiones, la ruandesa se enfrentaba a la congoleña Juliana Lumumba, a la exministra mauritana Coumba Ba y al ex primer ministro rumano Dacian Ciolos, quien lamentó "un día muy triste para la Francofonía, que corre el riesgo de dejar huellas profundas cuyas consecuencias aún no podemos medir".

El presidente francés Emmanuel Macron, en plena visita de Estado al reino, saludó desde Siem Reap el "compromiso" y el "sentido de la responsabilidad" de los miembros de la organización.

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Por su parte, el gobierno congoleño, a través de su ministro de Comunicación, consideró que la voz de la RDC "fue escuchada" y que la unidad de la Francofonía quedó "preservada".

Varias fuentes celebran esta solución de consenso, pero esta secuencia caótica podría debilitar a la OIF. La institución, que ya tiene dificultades para encontrar su lugar en plena crisis del multilateralismo, exhibió públicamente divisiones que difícilmente le ayudarán a ganar influencia.

Durante esta XX Cumbre fueron adoptados tres documentos de gran relevancia, entre ellos una declaración sobre la paz y un llamado a proteger el patrimonio cultural.

La OIF también incorporó dos nuevos miembros observadores: la provincia canadiense de Manitoba y San Cristóbal y Nieves, en las Antillas Menores.

La cumbre confirmó asimismo que la próxima edición se celebrará dentro de dos años en Ottawa, Canadá, los días 7 y 8 de septiembre de 2028.

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