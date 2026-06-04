Por Stéphanie Trouillard

La Copa del Mundo de 2026 será la primera en celebrarse simultáneamente en tres países anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México. En total, 16 ciudades -de las cuales las dos más alejadas están separadas por unos 4.000 kilómetros- acogerán los 104 partidos del torneo, del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Una edición gigantesca con un formato ampliado a 48 equipos.

La ceremonia de inauguración y el primer partido tendrán lugar el 11 de junio en el mítico Estadio Azteca de México, un recinto que ya ha acogido dos finales de la Copa del Mundo, en 1970 y 1986. La gran final, por su parte, se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

A diferencia de la anterior edición en Catar en 2022, los estadios seleccionados ya existen y suelen acoger a franquicias profesionales de las ligas de fútbol americano (NFL) o la de fútbol de Canadá y Estados Unidos (MLS). En lugar de construir otros nuevos, la FIFA ha apostado por la renovación y modernización de las infraestructuras existentes.

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Estos son los 16 estadios que se utilizarán durante la competición

Los estadios del Mundial 2026.

Estados Unidos:

MetLife Stadium, Nueva York: 82.500 localidades

Inaugurado en 2010, el MetLife Stadium está situado en East Rutherford, Nueva Jersey, al oeste de Nueva York. Este estadio de fútbol americano es el hogar de los New York Giants y los New York Jets en la NFL. Numerosas estrellas internacionales actúan allí regularmente, como Bruce Springsteen, Beyoncé, Ed Sheeran o Taylor Swift. Escenario de la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA de 2025, en la que el Chelsea venció al PSG (3-0), acogerá la final del Mundial de 2026.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se disputarán ocho partidos del Mundial, incluida la final del 19 de junio.

Gillette Stadium, Boston: 65.000 localidades

Situado a unos treinta kilómetros del centro de Boston, el Gillette Stadium es el estadio principal de los New England Patriots de la NFL y del New England Revolution de la MLS. En el pasado, ya ha acogido numerosos partidos de fútbol, como los de la Copa Mundial Femenina de 2003 o los del centenario de la Copa América en 2016. Ha sido objeto de un importante proyecto de renovación de cara al Mundial de 2026. El estadio cuenta ahora con la pantalla de video exterior de alta definición más grande del país (más de 2.000 metros cuadrados) y con 4.000 metros cuadrados de espacios de hospitalidad separados por paredes de cristal.

Imagen tomada desde un dron del Gillette Stadium, que pasará a llamarse Boston Stadium cuando acoja partidos de la Copa Mundial de la FIFA de 2026, en Foxborough, Massachusetts (EE. UU.), el 25 de marzo de 2026.

Lincoln Financial Field, Filadelfia: 69.000 localidades

Desde 2003, el Lincoln Financial Field es el estadio de los Philadelphia Eagles, campeones de la NFL en 2024. También es el estadio del equipo de fútbol americano de la Universidad de Temple, los Temple Owls. En su primer evento de pago, celebrado en 2003, acogió un partido de fútbol entre el Manchester United y el FC Barcelona. Desde entonces, ha sido escenario de numerosos eventos de la FIFA. El año pasado se disputaron allí ocho partidos de la Copa Mundial de Clubes.

Hombres participan en trabajos de obra en el estadio Lincoln Financial Field, una de las sedes del Mundial de fútbol, en Filadelfia, Estados Unidos, el 28 de abril de 2026

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta: 75.000 localidades

Inaugurado en 2017, el rasgo más emblemático del Mercedes-Benz Stadium es su techo retráctil, único en su género: inspirado en la cúpula del Panteón de Roma por su forma circular, está formado por ocho paneles triangulares y alcanza una altura de 90 metros. También cuenta con una pantalla de video en forma de halo de 360 grados. Es la casa de los Atlanta Falcons de la NFL y del equipo de la MLS Atlanta United. Entre otros eventos, acogió la Super Bowl en 2019 y partidos de la Copa América 2024. Durante el Mundial de 2026, acogerá una de las dos semifinales.

Vista general de los preparativos en los alrededores del Mercedes-Benz Stadium, donde se está cambiando la señalización para pasar a llamarse Atlanta Stadium de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 30 de mayo de 2026 en Atlanta, Georgia.

Hard Rock Stadium, Miami: 65.000 localidades

El Hard Rock Stadium es uno de los recintos más antiguos de Estados Unidos dedicados a la competición. Construido en 1985, es el estadio de los Miami Dolphins en la NFL. En cuarenta años, ha acogido varias Super Bowls, dos Series Mundiales de béisbol y una final de la Copa América en 2024. Cada año se celebra aquí la Orange Bowl, un partido universitario de fútbol americano. Además de numerosos conciertos, desde 2022 el recinto acoge incluso un circuito temporal del Campeonato Mundial de Fórmula 1 alrededor del estadio.

El logotipo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cubre el letrero del Hard Rock Stadium en el exterior del estadio, en Miami, el 22 de mayo de 2026.

AT&T Stadium, Dallas: 94.000 localidades

Considerado uno de los recintos más bonitos de la competición y uno de los estadios cubiertos más grandes del mundo, el AT&T Stadium es, desde su inauguración en 2009, el estadio de los Dallas Cowboys, uno de los equipos míticos de la NFL. Este recinto, situado en la ciudad de Arlington, se conoce comúnmente como "Jerry World" en homenaje a Jerry Jones, el famoso propietario de los Dallas Cowboys, quien lo concibió inicialmente como una "Meca del entretenimiento". En total, durante el Mundial de 2026, se disputarán nueve partidos en el AT&T Stadium, lo que convierte a la ciudad en la que acogerá más encuentros del torneo.

Unas luces violeta propician el crecimiento del césped en el Dallas Stadium (temporalmente renombrado AT&T Stadium), en Arlington (Texas, EEUU), el 14 de mayo de 2026

NRG Stadium, Houston: 72.000 localidades

Inaugurado en 2002, el NRG Stadium es el estadio de los Houston Texans. Una sección de las gradas situada detrás de la zona de anotación norte, conocida como "Bull Pen", está reservada a los seguidores del equipo local, considerados los más ruidosos de la NFL. Fue el primer recinto de la liga de fútbol americano en contar con un techo retráctil. El estadio texano también es conocido por organizar cada año el rodeo más grande del mundo, conocido como Houston Livestock Show and Rodeo (HLSR).

El Houston Stadium es el estadio del equipo de la NFL de los Texans, aunque para el torneo se ha cambiado el nombre de NRG Stadium

Arrowhead Stadium, Kansas City: 73 000 localidades

En funcionamiento desde la temporada 1972 de la NFL, es el estadio más antiguo de la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos. Es el estadio del equipo de los Kansas City Chiefs, ganadores de la Super Bowl en 1969, 2019, 2022 y 2023. Según el Libro Guinness de los Récords, este recinto está considerado como el más ruidoso del mundo. Alcanzó un nivel de decibelios récord en 2014 durante un partido contra los New England Patriots: 142,2. Desde su inauguración, el estadio ha sido objeto de varias reformas, la última de ellas con vistas a la Copa del Mundo, pero se está barajando la construcción de un nuevo recinto en el futuro.

Miembros del equipo de mantenimiento cortan el césped del campo de fútbol recién instalado en el Kansas City Stadium —que ha pasado a llamarse así temporalmente, en lugar de Arrowhead Stadium, durante la Copa Mundial de la FIFA 2026— en Kansas City, Misuri, el 29 de mayo de 2026.

SoFi Stadium, Los Ángeles: 70.000 localidades

Dos equipos de la NFL han establecido su sede en el SoFi Stadium desde su inauguración en 2020: los Rams y los Chargers de Los Ángeles. En particular, fue el escenario de la victoria en casa de los Rams en la Super Bowl de 2021. El recinto cuenta con un techo fijo y translúcido, diseñado para cubrir tanto el estadio propiamente dicho como una plaza adyacente reservada a los peatones. También cuenta con un "Oculus", una pantalla de video ovalada de doble cara que cuelga del techo sobre el campo. Está previsto que el SoFi Stadium acoja, en su totalidad o en parte, las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El SoFi Stadium.

Levi’s Stadium, San Francisco: 71 000 localidades

El Levi’s Stadium acoge desde julio de 2014 los partidos de la franquicia de la NFL de los 49ers de San Francisco. Situado en Santa Clara, a 70 km de San Francisco, es, por su ubicación geográfica, el estadio más alejado de su ciudad sede de todas las franquicias de la NFL. Fue el escenario de la última Super Bowl, ganada en febrero por los Seattle Seahawks contra los New England Patriots. Su cubierta ajardinada se ha transformado en una granja ecológica de 600 metros cuadrados. Hierbas aromáticas, tomates, pimientos, calabacines, hortalizas de hoja y flores comestibles figuran entre los 40 cultivos en rotación que se cosechan para adornar los platos que se sirven en el Levi’s Stadium.

El Levi’s Stadium de los San Francisco 49ers.

Lumen Field, Seattle: 69.000 localidades

El Lumen Field, construido en el año 2000, tiene forma de herradura. La sección norte del estadio es abierta, lo que ofrece unas vistas impresionantes del horizonte de Seattle. Acoge los partidos de los Seattle Seahawks (NFL), el Sounders FC (MLS) y el Reign FC (NWSL – Liga de Fútbol Femenino). Situado a menos de 1,6 km del centro de Seattle, se puede acceder fácilmente al estadio por varias autopistas y en transporte público. Los aficionados de los Seahawks en el Lumen Field batieron en dos ocasiones el récord mundial Guinness de los vítores más fuertes en un estadio al aire libre, en 2013 y 2014.

El estadio de Seattle, más conocido como Lumen Field, aparece fotografiado con su nueva señalización mientras continúan los preparativos para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Seattle.

Canadá:

BMO Field, Toronto: 45.000 localidades

El BMO Field es el estadio del Toronto FC de la MLS y de los Toronto Argonauts de la Liga Canadiense de Fútbol (CFL). Se construyó con motivo de la Copa Mundial Sub-20 de fútbol de 2007 y también acogió partidos de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de 2014. El recinto también ha sido escenario de encuentros de rugby a 15, en particular de la selección nacional canadiense, y de partidos de rugby a siete durante los Juegos Panamericanos de 2015. De cara al Mundial de 2026, se están llevando a cabo obras de ampliación que permitirán añadir 17.000 asientos temporales gracias a una inmensa red de andamios. Sin embargo, esta ampliación está suscitando críticas en Canadá.

Para ampliar el estadio de Toronto, fue necesario añadir unas 17.000 localidades mediante la construcción de dos gradas detrás de las porterías.

BC Place, Vancouver: 54.000 localidades

Inaugurado en 1983, el BC Place fue el primer estadio con cúpula de Canadá. Sin embargo, el derrumbe parcial de la cúpula en 2007, que no causó víctimas, llevó a su sustitución en 2011 por un techo retráctil, el más grande de su tipo en el mundo. Es el bastión de los Vancouver Whitecaps (MLS) y los BC Lions (CFL). En febrero de 2010, el BC Place Stadium también acogió las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver.

El estadio BC Place de Vancouver, donde se disputarán siete partidos del Mundial.

México:

Estadio BBVA, Monterrey: 53.500 localidades

Conocido como "el gigante de acero", el Estadio BBVA, situado en Guadalupe, en el área metropolitana de Monterrey, se inauguró en 2015, convirtiéndose en el cuarto estadio más grande de México. Ha recibido la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) de nivel Plata por su diseño sostenible, siendo el primer estadio de fútbol de Norteamérica en obtener esta certificación. Acoge los partidos del club de fútbol de Monterrey, que ha ganado en cinco ocasiones el campeonato mexicano.

Los aficionados bolivianos llegaban al partido de la repesca final de la fase de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Irak y Bolivia, disputado en el Estadio BBVA de Guadalupe, en el estado de Nuevo León (México), el 31 de marzo de 2026.

Estadio de Guadalajara: 48.000 localidades

Inaugurado en 2010, el estadio de Guadalajara, también conocido como estadio Akron, está construido sobre un terreno elevado. Diseñado por los arquitectos franceses Jean Marie Massaud y Daniel Pouzet, se inspira en la forma de un volcán. El estadio es la sede del equipo de fútbol del C.D. Guadalajara, ganador de 12 títulos de liga en México. De hecho, el club logró allí el doblete de Copa y Liga en 2017, además de una victoria histórica en la Liga de Campeones de la Concacaf contra Toronto en 2018.

La Guardia Nacional Mexicana patrulla en el perímetro del Estadio de Guadalajara, en Zapopan, el 3 de junio de 2026

Estadio Azteca, Ciudad de México: 83.000 localidades

El Estadio Azteca es el más antiguo del Mundial de 2026 y un lugar legendario. Inaugurado en 1966, ha acogido dos finales de la Copa del Mundo de fútbol. La primera la ganó la selección brasileña de Pelé en 1970; la segunda, la selección argentina de Diego Maradona en 1986. A lo largo de su historia, también ha sido escenario de los Juegos Olímpicos de Verano de 1968, los Juegos Panamericanos de 1975, el Mundial Sub-20 de 1983 y la Copa Confederaciones de 1999. Hoy en día se utiliza para acoger tanto al Club América como al Cruz Azul de la liga mexicana de fútbol. Durante el Mundial de 2026, se disputarán allí cinco partidos, entre ellos el partido inaugural, así como un partido de octavos de final y uno de cuartos de final. Para esta competición, la FIFA ha solicitado algunas mejoras: asientos más cómodos, conexión wifi, un nuevo acceso al campo y un césped híbrido.

El Estadio Azteca de Ciudad de México se convertirá en el primer estadio de la historia en albergar partidos de tres Mundiales diferentes.

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