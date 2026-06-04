Roland Garros 2026 ha confirmado una vez más que está siendo la edición de las sorpresas. La número uno mundial, Aryna Sabalenka, ha caído en cuartos de final ante Diana Shneider, 23ª raqueta de la WTA.

Sabalenka comenzó ganando 6-3 y llegó a servir para la victoria en el segundo set, pero terminó cediendo las siguientes mangas por un 7-5 y un incontestable 6-0:"No sé cuándo fue la última vez que perdí 10 juegos de manera consecutiva. No sé, creo que a nivel mental caí en un agujero muy profundo y oscuro y no pude recuperarme", declaró Sabalenka.

Su derrota se suma a otras sorpresas, como las eliminaciones de Iga Swiatek, Elena Rybakina o Jannick Sinner.

Shneider se medirá en semifinales a la polaca Maja Walinska, que por la mañana derrotó a Anna Kalinskaya.

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En el cuadro masculino, este miércoles se conformó una nueva semifinal con sabor italiano: Flavio Cobolli se enfrentará a Matteo Arnaldi, clasificado tras el abandono de Matteo Berrettini.

La pareja hispano-argentina formada por Marcel Granollers y Horacio Zeballos celebran durante el partido ante Hugo Nys y Edouard Roger-Vasselin en el clasificaron para semifinales de Rolando Garros el 3 de junio de 2026

En dobles, se clasificaron para semifinales los vigentes campeones, la pareja hispano-argentina formada por Marcel Granollers y Horacio Zeballos, que doblegaron en dos sets al dúo Hugo Nys-Édouard Roger-Vasselin.

Es un torneo que hemos visto tantas veces, hemos venido a jugar tantas veces y es algo muy especial jugar en este tipo de superficie.

Es la quinta semifinal que Zeballos alcanza con Granollers en París. Así lo veía el latinoamericano: "Este torneo para nosotros, yo como sudamericano, y seguro Marcel como español, es un torneo que hemos visto tantas veces, hemos venido a jugar tantas veces y es algo muy especial jugar en este tipo de superficie. Creo que también nos ayuda que hayamos jugado singles, que hayamos jugado tantos torneos en canchas de ladrillo y uno intenta tomar todo eso como algo positivo".

En categoría junior, el sueño parisino de la argentina Sol Larraya Guidi, la mejor raqueta junior femenina de Latinoamérica, se truncó la misma jornada en dobles y en individual, donde alcanzó la tercera ronda y perdía por un doble 1-6 contra Alisa Oktiabreva.

Lágrimas tras la doble eliminación, pero también sonrisas porque ha conseguido en la capital francesa sus primeros triunfos en un 'major'.

"No había tenido ninguna victoria aquí en Roland Garros ni en ningún Grand Slam. Ese primer triunfo fue como un alivio, como decir: 'Bueno, lo hice, lo puedo hacer, o sea, puedo ganar otro partido'. La verdad que terminé bien por ahí, no con muy lindas sensaciones del último partido, pero sé que fue un buen torneo, así que contenta", explicó a RFI al final de su participación.

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