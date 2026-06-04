En Buenos Aires como en otros puntos del país, las manifestantes piden que no se repitan más casos como el de Agostina Vega. Agostina tenía 14 años, la misma edad que Chiara Páez cuando fue asesinada en mayo de 2015.

Ese año, el femicidio de Chiara Páez fue el que catalizó la primera marcha “Ni Una Menos”, para protestar por la violencia de género y pedir acciones que eviten que estos casos se repitan.

“Que el Estado cumpla con sus obligaciones”

Quienes se manifiestan cuestionan los recortes del gobierno de Javier Milei a las áreas dedicadas a prevenir la violencia de género y contener a las víctimas. “Tenemos que exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones de prevención de las violencias, que implemente la educación sexual integral, que implemente la perspectiva de género en las decisiones judiciales y que cumpla con los tratados internacionales de derechos humanos que lo obligan constitucionalmente a erradicar las violencias contra las mujeres y las diversidades sexoafectivas”, estima Juliana, de 37 años.

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Otra manifestante, Andrea, en cuya familia hay una víctima de violencia de género, cree que se debe comenzar por la justicia: “Tendrían que remover mucha parte de la justicia como para que se haga algo. Porque ahí está donde se empieza. Que se haga algo, que la justicia haga algo”, dice la mujer de 54 años.

En esta protesta, el nombre que suena más fuerte es el de Agostina Vega, pero también los de Noelia Carolina Romero y Dulce María Beatriz Candia, otras dos víctimas que se conocieron en estos días.

La ONG La Casa del Encuentro ha contabilizado desde junio de 2015, cuando fue la primera marcha “Ni Una Menos”, 3.073 víctimas de femicidio en Argentina, una cada aproximadamente 30 horas.

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