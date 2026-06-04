Con nuestro corresponsal en Washington

Se trata de una votación simbólica que aún debe superar el obstáculo del Senado. En cualquier caso, no es más que una simple resolución que no tiene fuerza de ley, pero hasta ahora había habido tres intentos de los demócratas que no habían prosperado. Sin embargo, esta vez, el cambio se produjo gracias a cuatro diputados republicanos. La razón es que las elecciones de mitad de legislatura se celebran en noviembre. Esta guerra no es popular y, al apoyar a Donald Trump a ciegas, los conservadores moderados empiezan a correr riesgos, sobre todo ante los votantes independientes.

También está en juego el papel de contrapoder del Congreso. Tras 60 días de conflicto, según la ley, la Casa Blanca debería haber solicitado el acuerdo del Congreso para continuar con las hostilidades. Sin embargo, no lo hizo, alegando que, de todos modos, ya no había hostilidades desde el alto el fuego del 8 de abril.

Eso es lo que Marco Rubio volvió a repetir el miércoles ante la Cámara de Representantes. En otras palabras, la Casa Blanca ha recurrido a todos los medios y a todos los artificios retóricos a su alcance para eludir el control parlamentario.

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Dos textos en quince días

Pero el cerco acaba por cerrarse, ya que esta guerra se está alargando demasiado y Donald Trump no sale airoso. Está la señal que envió anoche el Congreso y ya había habido otra en el Senado el 19 de mayo, siempre sobre la guerra en Irán. Son dos textos, en 15 días, que han marcado un hito político. Por lo tanto, a Donald Trump le conviene firmar un acuerdo lo antes posible con el régimen iraní, de lo contrario se encontrará con un debate sobre la guerra en sesión plenaria en el Congreso.

En cualquier caso, podría incluso verse obligado a vetar una de estas resoluciones, si llegara al final del proceso. Lo cual sería muy delicado ante el electorado estadounidense, que ve sobre todo cómo suben los precios a causa del conflicto y que pensaría que el presidente no hace nada para impedir que suban.

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