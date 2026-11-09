Ueno irrumpió en diciembre de 2021 como una financiera digital con atención las 24 horas. Dos años después obtuvo licencia bancaria y para 2026 aseguraba contar con tres millones de clientes, una cifra equivalente a casi la mitad de la población paraguaya.

Su éxito se apoyó en una estrategia agresiva de expansión, con beneficios, reintegros y facilidades de acceso que atrajeron especialmente a personas que permanecían al margen del sistema financiero tradicional. Según explicó a RFI Julien Demelenne, especialista en Paraguay y doctorante de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS), el banco logró conquistar a sectores que habitualmente no podían acceder a los servicios bancarios clásicos.

"Bueno Bank fue el banco que ofreció servicios bancarios a un sector mayoritariamente excluido del sistema financiero, que está prácticamente dentro del mercado informal, que no tiene contrato laboral, que no tiene ingresos fijos y que justamente no consigue abrir una cuenta en un banco tradicional porque no cumple con los criterios. Entonces, Bueno Bank les ofreció una serie de facilidades de pago, de reintegro y de acceso al sistema financiero y al sistema crediticio también, porque hay que pensar que la economía informal de Paraguay es mayoritaria".

La entidad también recibió depósitos de empresas, organismos como la Conmebol y entidades estatales, entre ellas el Instituto de Previsión Social y la represa binacional de Itaipú.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Gigante con pies de barro

La expansión acelerada terminó abruptamente el 2 de noviembre, cuando el Banco Central determinó que la solvencia de Ueno había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido.

Las autoridades detectaron además deficiencias en los mecanismos de evaluación crediticia, inconsistencias en la documentación para otorgar préstamos y operaciones con empresas vinculadas al grupo controlador.

La suspensión de actividades dejó a millones de clientes sin acceso inmediato a sus depósitos y abrió interrogantes sobre el verdadero alcance del crecimiento que exhibía la entidad.

Además de su agresiva estrategia comercial, Ueno destacó por sus servicios digitales, horarios extendidos y políticas destinadas a captar nuevos clientes y depósitos. Sin embargo, el deterioro de sus indicadores financieros terminó revelando la fragilidad de un modelo cuyo crecimiento había sorprendido incluso a observadores del sector.

Crisis política

La caída de Ueno pronto dejó de ser un asunto exclusivamente financiero.

Para Demelenne, la intervención del banco puso de relieve una cuestión que trasciende ampliamente la situación financiera de la entidad y que afecta al funcionamiento mismo del Estado paraguayo.

"Hay que pensar que no es simplemente una crisis financiera, es también una crisis política. Es un debate que es central ahora en la cuestión política: el tema de las puertas giratorias. Vemos personas que estaban en el sector privado que pasan al sector público y, del sector público, pasan al sector privado. Entonces, la clase política y la clase financiera se entremezclan, están imbricadas las dos y juegan un doble juego", dice.

Las acusaciones contra Santiago Peña se centran especialmente en la presunta canalización de más de 800 millones de dólares de fondos públicos hacia la entidad y en el nombramiento de figuras vinculadas al banco en organismos encargados de supervisar el sistema financiero.

También se cuestiona la presencia de antiguos responsables o accionistas de Ueno en puestos de decisión dentro del aparato estatal. Tras perder el apoyo de su propio Partido Colorado, Peña fue destituido y permanece en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones judiciales.

Medidas de emergencia

Para contener el pánico, las autoridades aprobaron medidas de emergencia que permitieron devolver depósitos a pequeños ahorradores. Según cifras oficiales, cerca de 1,2 millones de clientes ya habían recuperado sus fondos hasta el pasado fin de semana.

Sin embargo, los grandes depositantes deberán esperar el proceso de liquidación de activos y recuperación de créditos.

La crisis también golpeó a la economía paraguaya. El dólar se disparó y empresarios reportan fuertes caídas en las ventas, así como dificultades para importar mercancías y mantener la actividad comercial.

Un conglomerado bajo presión

Las consecuencias no se limitan al sector bancario. Ocho directivos de Ueno fueron detenidos, entre ellos su director ejecutivo Miguel Vázquez, mientras las investigaciones avanzan sobre el conjunto de empresas vinculadas al grupo.

En conversación con RFI, Julien Demelenne considera que el caso Ueno debe leerse también en el contexto de las tensiones entre distintos grupos económicos con influencia política y mediática.

"La crisis no es solamente una crisis de la figura de Santiago Peña o de un banco en particular. Es todo un conglomerado económico que desestabilizaba a los otros conglomerados del poder económico. Hubo una guerra declarada entre, por ejemplo, el sector de Ueno Bank, que es el Grupo Vázquez, y el sector del grupo Zuccolillo, conglomerado que controla medios de comunicación"."

La crisis amenaza con extenderse a ese conglomerado empresarial. El eventual cierre o debilitamiento de algunas de sus compañías podría provocar miles de despidos y amplificar el impacto económico del colapso bancario.

Más allá de las responsabilidades judiciales que determinen los tribunales, el caso Ueno ha abierto un amplio debate en Paraguay sobre la regulación financiera, la utilización de fondos públicos y la relación entre poder económico, poder político y medios de comunicación.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más