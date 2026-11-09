El actor y humorista británico Russell Brand, que se convirtió en influencer conspiracionista, fue condenado el lunes a 10 años y seis meses de prisión tras haber sido declarado culpable de una violación y de tres agresiones sexuales en el Reino Unido entre 2004 y 2009.

Russell Brand, de 51 años, no mostró ninguna emoción cuando se anunció la pena.

"Hace unos veinte años, Russell Brand, usted se estaba haciendo famoso. Era inteligente y, a ojos de muchas personas, divertido y carismático. Pero también se había convertido en un depredador sexual", declaró el juez Joel Bennathan.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Seis mujeres le acusaban de violación y agresiones sexuales cometidas entre 1999 y 2009, cuando era un conocido humorista de monólogos y presentador de televisión.

En su veredicto de la semana pasada, el tribunal absolvió a Brand de dos cargos de violación y de uno de intento de agresión sexual.

Brand se declaró inocente de todos los cargos que se le imputan y respondió en voz alta con un "no" cuando su abogado le preguntó si había cometido los delitos de los que estaba acusado.

En el juicio con jurado, en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, testificaron las seis mujeres que lo denunciaron.

Durante el juicio, la fiscalía describió a Brand como un depredador sexual "despiadado, calculador y manipulador".

"Brand utilizó su influencia, su posición y su fama para aprovecharse de las mujeres y cometer delitos sexuales contra ellas. A medida que aumentaba su notoriedad, también lo hacía su sensación de tener derecho a todo", declaró en un comunicado el superintendente detective de la Policía Metropolitana, Andy Furphy.

Brand, que estuvo casado brevemente con la estrella del pop Katy Perry, es ahora un gurú conservador, con millones de seguidores en las redes sociales.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más