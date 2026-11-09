"Me llamo Teddy Riner y hoy se los digo mirándolos a los ojos: soy candidato a las elecciones presidenciales de 2027″, declaró el guadalupeño de 37 años en este anuncio sorpresivo.

"La lucha siempre ha formado parte de mí. Sé lo que significa combatir, caer y volver a levantarse una y otra vez", añadió el judoca, todavía en activo, sentado frente a una biblioteca y vestido con camisa blanca y chaqueta oscura.

"Ya sé lo que van a decir de mí: 'Está loco, no forma parte del sistema, no conoce los códigos, nunca ha hecho política", afirmó. "Si negarse a agachar la cabeza y negarse al caos me convierte en un loco, entonces sí, estoy completamente loco", zanjó.

"No seré de los que ven arder el país mientras buscan excusas. No he pasado mi vida detrás de un escritorio. La lucha siempre ha formado parte de mí", añadió quien está considerado el mejor judoca de la historia y que también fue once veces campeón del mundo.

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En una extensa entrevista concedida al diario Le Parisien, la estrella francesa, que en los Juegos Olímpicos de París 2024 se convirtió en el primer judoca en conquistar tres títulos olímpicos en la categoría de peso pesado, aseguró además que pretende continuar su carrera deportiva e incluso participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, "si el cargo me lo permite y si los franceses me lo autorizan".

Riner explica en esa entrevista que su decisión de presentarse se remonta al periodo posterior a los Juegos de París, cuando vio "a todo un país reunido, orgulloso y feliz. Y luego dividido pocas semanas después".

Aunque reconoce que «ya hay muchos candidatos», asegura que tiene la intención de "llegar hasta el final" y que no habría tomado esta iniciativa si no creyera tener "todas las posibilidades" de éxito.

"El único riesgo que veo hoy es resignarse a elegir entre dos opciones, las de los extremos", representadas por Agrupación Nacional y La Francia Insumisa, sostiene el judoca, que se presenta como una figura ni de derecha ni de izquierda.

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