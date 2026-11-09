El ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, anunció el lunes 9 de noviembre que el salario mínimo se incrementaría un 1,6% a partir del 1 de diciembre, hasta situarse en unos 1.502 euros netos, lo que supone un aumento mensual de unos 24 euros.

“En cuanto al salario mínimo interprofesional (SMIC), hemos decidido dos cosas: adelantamos el aumento al 1 de diciembre [el aumento automático que debía tener lugar el 1 de enero, nota del editor] y lo elevamos al 1,6%”, declaró el ministro en el Hotel de Matignon, sede del Gobierno, al término del encuentro con las organizaciones sindicales y patronales.

Un aumento “insuficiente”, para el sindicato reformista CFDT. “El Gobierno solo nos ha anunciado migajas. Nos ha anunciado un aumento de 23 euros, cuando sabemos que, en principio, el salario mínimo interprofesional (SMIC) debería aumentar automáticamente en 18 euros el 1 de enero. Por lo tanto, el Gobierno nos anuncia un aumento de cinco euros. Eso es un kilo de tomates”, declaró Sophie Binet, secretaria general de la CGT, a la salida de Matignon.

La número uno de la CGT ha hecho un llamamiento a “todos los trabajadores, jubilados y jóvenes” para que conviertan el 17 de noviembre en una nueva gran jornada de huelga y manifestación. Una coalición intersindical de la función pública ya había convocado una movilización para ese mismo día.

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Mensaje a los candidatos presidenciales

Este aumento constituye “el segundo más importante en 20 años, no hay que menospreciarlo”, subrayó el primer ministro durante esta rueda de prensa, insistiendo en el carácter “no solo simbólico” de esta ayuda.

Sin margen de maniobra, Sébastien Lecornu devuelve la pelota a los candidatos a las presidenciales: “Hay una parte de la respuesta que el Gobierno puede aportar, y hay otra parte de la respuesta en la que los candidatos a las presidenciales tendrán que abrirse camino y trabajar para dar esa respuesta y ofrecer esperanza al país y al futuro. No me escudo tras las presidenciales; vamos a trabajar todo lo que sea necesario hasta el último minuto. Pero, llegado un momento, también hay que tener en cuenta las perspectivas de futuro. Es la unión de ambos lo que debe tranquilizar al país”.

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