Un ataque con drones cargados con explosivos causó este fin de semana tres militares muertos y 16 heridos en una base militar situada en Bolívar, conflictiva zona en la que distintos grupos armados se disputan las rentas de la minería ilegal y el narcotráfico.

"Atacar a la fuerza pública mediante el uso de dispositivos explosivos constituye una grave vulneración de los derechos humanos", dijo en un comunicado el Ejército colombiano. El Ministerio de Defensa atribuye el atentado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que opera en la zona. Ocho de los heridos están en estado grave, según la fuerza militar.

Videos en redes también muestran un comedor y dormitorios destruidos tras el ataque en el complejo militar, así como a algunos uniformados heridos trasladados en vehículos 4×4. Los grupos armados en Colombia atacan regularmente con drones explosivos a las fuerzas de seguridad y a civiles. El sur de Bolívar es rico en yacimientos de oro, históricamente controlados y disputados por grupos ilegales, que explotan a los trabajadores y causan daños al ecosistema.

RFI. El International Crisis Group publicó un video sobre el uso de los drones por parte de grupos armados en Colombia. ¿Cuál diría usted que es la importancia del uso de drones por parte de grupos armados en ese país?

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Cada vez es más común el uso de drones por parte de bandas criminales y actores armados en Colombia. Estoy hablando, sobre todo, de drones comerciales que ya llevan como diez años en el mercado y a los que se les puede dar un uso fácilmente. Los grupos armados los utilizan para controlar un perímetro, sobrevolar un territorio, ver quién entra y quién sale, si hay presencia de fuerzas armadas o no, si el campesino está en su finca o si salió. Los usan para controlar un territorio, pero también les dan la ventaja de poder estar mirando y observando un territorio sin necesariamente tener una presencia física en el área. Permiten que el grupo armado pueda perpetrar ataques sin tener tropas en el terreno, lo que le da mucha más flexibilidad y capacidad bélica. Esto también aplica, por supuesto, a los ataques. Los grupos armados logran cargar en esos drones diferentes tipos de explosivos, por ejemplo, granadas que van a dejar caer contra un objetivo militar. También hay drones que explotan cuando impactan contra el objetivo. A veces son blancos militares, pero a veces también han sido blancos civiles. Estamos viendo que el Estado colombiano ha perdido su monopolio sobre el espacio aéreo.

RFI. ¿Es eficaz el Ejército colombiano en la lucha contra estos ataques?

El Ejército colombiano tiene varios sistemas antidrones. También se sabe que está haciendo inversiones muy grandes para poder detectar y neutralizar esos ataques. Pero en la actualidad no tiene forma de frenarlos. De hecho, cada vez más estamos observando ataques con drones, y no únicamente contra unidades o instalaciones militares, sino también contra blancos civiles. Hemos visto muchos ataques con drones a estaciones de policía en zonas de conflicto. Ahora bien, yo sí creo que los Estados y las Fuerzas Armadas se pueden preparar, comprar la tecnología necesaria para poder neutralizar esos drones cuando están en el aire e instalar redes de tecnología que identifican sus movimientos.

RFI. Sabemos que los drones se utilizan sobre todo en la guerra en Ucrania. ¿Puede tener esto un impacto en Colombia?

Lo que nos preocupa en el International Crisis Group es que se está avanzando mucho con esta tecnología en otros frentes de guerra, en otras zonas del mundo, como por ejemplo en Ucrania. Sabemos que en ese país hay colombianos que están combatiendo como mercenarios, ya sea defendiendo a Ucrania o con Rusia. Esos mercenarios están aprendiendo mucho sobre nuevas estrategias de guerra en el uso de drones. Nos preocupa que en un futuro muy cercano puedan llegar drones de más alto grado al mercado en Colombia, lo que podría incluir tecnologías de drones más autónomos. Podrían operar, movilizarse, identificar objetivos y atacar. Este es claramente un escenario para el cual Colombia no está preparada. Teniendo en cuenta el gran margen de error con los drones, es posible que veamos muchas más bajas civiles si esto llega a hacerse realidad. Por eso consideramos que este es un tema de mucha alerta.

Con información de la AFP

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