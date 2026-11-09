RFI. El nombre del líder del bloque opositor, Gadi Eisenkot, recibió el apoyo de 67 diputados, frente a los 46 que respaldaron al primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu. No es, por tanto, una sorpresa que haya sido él quien reciba el encargo presidencial de formar un nuevo gobierno sin Netanyahu. Pero, concretamente, ¿qué va a pasar en los próximos días? ¿Qué hará Gadi Eisenkot?

Ahora es que empiezan los problemas porque la aritmética es implacable. Gadi Eisenkot solo dispone de soluciones que no generan consenso entre todos los actores del bloque del cambio que él encabeza, compuesto por cuatro partidos distintos. Tenga en cuenta que mientras Netanyahu era el líder indiscutible de su bloque, aunque incapaz de obtener una mayoría, Eisenkot es una figura completamente nueva. Esta es la otra cara de su principal virtud.

Otros líderes de su coalición, como Avigdor Liberman, Yaïr Lapid o Naftali Bennett, que están al frente de otras formaciones políticas, quizá no reconozcan su autoridad con la misma facilidad. Ahora bien, de una u otra manera, las soluciones de gobierno que se plantean obligan a la mayoría de los partidos, incluido el de Eisenkot, a revisar las promesas que hicieron.

RFI. ¿A qué promesas se refiere?

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Fundamentalmente son tres. La primera: no formar un gobierno con Netanyahu, ponerle fin a la era Netanyahu. Esa es probablemente la promesa a la que todos los partidos de este bloque siguen aferrados. No quieren un gobierno de unidad nacional, al menos por ahora, mientras no hayan intentado una fórmula mayoritaria que permita prescindir de Netanyahu. Segunda: la mayoría de los partidos del bloque del cambio no quieren gobernar junto con los partidos ortodoxos. La condición de estos partidos ortodoxos, que son dos en la actual Knéset, es mantener el statu quo vigente desde 1949: que los ortodoxos estén exentos de facto del servicio militar. Sin embargo, después de una guerra que duró tres años, se reclama una ley que permita que la mayoría de ellos realice el servicio militar y posteriormente el servicio de reserva, como ocurre con el conjunto de la población judía de Israel. Y la tercera promesa era no gobernar con los partidos árabes.

RFI. ¿Cuál es concretamente el problema?

Es muy simple: esas tres promesas podrían haberse cumplido perfectamente si el bloque de cuatro partidos hubiera obtenido entre todos ellos 61 escaños, el umbral de la mayoría. Pero no es el caso. Tienen 48. Por lo tanto, solo les quedan dos opciones: o aliarse con los ortodoxos para alcanzar una coalición muy ajustada de 60 escaños, es decir, ni siquiera una mayoría absoluta. O aliarse con los partidos árabes, sea cual sea la fórmula de integración: apoyo externo o participación en la coalición sin ocupar ministerios. En ese caso, sumarían 67 diputados. Pero eso supone, especialmente para Liberman, Lapid, Bennett e incluso Eisenkot, renunciar a esta promesa: “Gobernaremos sin necesitar ni a los ortodoxos ni a los partidos árabes”. Y, si me permiten una observación más personal, esto es algo que ellos mismos se lo han buscado. No se hacen promesas de este tipo cuando todavía no se conocen los resultados de la aritmética parlamentaria. Como dije antes, la aritmética es implacable: no tienen simple y llanamente los 61 escaños.

RFI. Aun así, parece que todo podría depender de esos partidos árabes y del grado de implicación que tengan en una futura coalición.

Exactamente. Y creo que esa es la línea de Eisenkot. De hecho, hay que decir que dentro de su coalición este rechazo a asociar a los partidos árabes no se expresó de la misma manera. Diría que Eisenkot fue muy prudente durante la campaña al señalar que habría ciertas condiciones que deberían cumplirse, y probablemente los dos partidos árabes habrían aceptado satisfacerlas. Pero está Liberman, en particular, que lidera un partido populista hostil a Netanyahu, y precisamente por eso forma parte de esta coalición. Tras las elecciones, declaró claramente: “No estoy dispuesto a formar parte de un gobierno apoyado por dos partidos árabes”. Así que se trata de un ‘rompecabezas hebreo’, si se me permite usted la expresión. Y esto va para largo. Por ahora, la solución de Eisenkot es una coalición de 48 escaños, es decir, un gobierno abiertamente minoritario, pero respaldado desde fuera por el partido Raam, ya sea mediante apoyo o abstención y sin ninguna negociación previa. Sería, por tanto, un gobierno minoritario, aunque Eisenkot parece bastante convencido de que podría durar mucho tiempo.

RFI. Lo que sigue uniéndolos es la voluntad de poner fin a la era Netanyahu. ¿Es el fin del primer ministro saliente israelí o todavía es prematuro decirlo?

Todavía es demasiado pronto para afirmarlo, si bien Netanyahu ya no dispone de los medios políticos para formar un gobierno con su bloque de cuatro partidos.

RFI. Si Eisenkot fracasa, ¿tendría sentido recurrir a Netanyahu?

Sí lo tendría. La ley lo obliga y también la tradición política: si el primero fracasa, el encargo debe recaer en el segundo. Por lo tanto, llegaría el turno de Netanyahu. Pero Netanyahu no tiene ninguna posibilidad de formar gobierno con sus partidos. Sin embargo, puede proponer, como viene haciendo desde que se conocieron los resultados, un gobierno de unidad nacional con Eisenkot que le permitiría seguir siendo primer ministro al menos durante dos años, en líneas generales hasta que Donald Trump termine su propio mandato. Después, durante los dos años siguientes, le correspondería a Gadi Eisenkot.

RFI. ¿Podría funcionar esta fórmula de dos años para cada uno?

El gran problema para Eisenkot y sus aliados es que la principal promesa hecha a los electores fue: “Vamos a poner fin a la era Netanyahu”. Además, existe desconfianza hacia Netanyahu. En 2020 ya hizo una propuesta similar, también en un contexto de empate electoral, a Benny Gantz: ocupar la jefatura de gobierno durante dos años para luego cederle el puesto. Una vez agotado su mandato, maniobró políticamente para impedir que Gantz se convirtiera en primer ministro. Por eso, cualquier propuesta de gobierno de unidad nacional sigue viéndose a través de ese clima de desconfianza.

Muchos israelíes, sin embargo, siguen siendo partidarios de esa opción. Están dispuestos a cerrar solo a medias la “era Netanyahu”. No hay que olvidar que su partido fue el más votado, con cerca de 1,2 millones de electores. En ese sentido, es prematuro decir que la era Netanyahu ha terminado.

RFI. ¿Cabe la posibilidad de nuevas elecciones?

Es una posibilidad real, y Netanyahu apuesta claramente por ella. Algunos sostienen que si Herzog le encargara formar gobierno renunciaría rápidamente para provocar la convocatoria de nuevas elecciones.

RFI. ¿Y ese sería el peor escenario?

Para los israelíes, sí. Ya vivieron una situación semejante durante cuatro años y nunca sirvió realmente para desbloquear la situación. Además, se cree que los votantes árabes no volverían a movilizarse una segunda vez. Tampoco regresarían a las urnas aquellos electores externos que habían apoyado al bloque del cambio. En ese contexto, Netanyahu parece ser, efectivamente, quien más tendría que ganar con ese escenario.

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