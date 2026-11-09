Estrechar lazos e intercambios entre países a través de las artes, el patrimonio, las ideas y la creación. Así podrían definirse los objetivos de la diplomacia cultural, una herramienta fundamental de la política exterior que Francia.

Luis XIV hizo alarde de todo esto para asentar su influencia y dar brillo a su figura por toda Europa. El suntuoso Palacio en Versalles sirvió para promover la música, el ballet, el teatro, las artes plásticas o decorativas.

Hoy en día, Francia sigue apostando por la diplomacia cultural para proyectar su imagen, generar confianza y tender puentes con otras naciones. Su actual relación cultural con México es un ejemplo de esta política.

Los dos países trabajaron en la organización de un vasto festival artístico en 2026, la Gran Fiesta franco-mexicana. Un evento en 21 ciudades mexicanas organizado entre otros por el Instituto Francés, organismo que promueve la cultura y la lengua francesa en el mundo.

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“Desde hace siglos, Francia considera a la cultura como un elemento importante de su diplomacia. El gobierno francés creó instituciones para implementar su política cultural a nivel internacional, su diplomacia cultural. Tenemos el Instituto Francés con una sede central en París, y un centenar de sedes alrededor del mundo. A esto se suman las Alianzas Francesas que, en realidad, no son instituciones del gobierno francés sino asociaciones locales. Sin embargo, las Alianzas francesas funcionan como centros culturales para promover la cultura y la lengua francesa”, explicó a RFI Eva Nguyen Binh, presidenta del Institut Français.

Nguyen Binh también considera que lo que emprende Francia en materia cultural a nivel internacional está condicionado a su red masiva de instituciones compuesta por 101 institutos franceses y más de 800 alianzas francesas.

“Es una red cultural excepcional. Cuando se creó este conjunto, hace más de un siglo, la misión era difundir lo que se creía era la ‘buena cultura y la buena lengua’. En esa época, se consideraba que eran a cultura y las lenguas francesas. Hoy en día, la mentalidad es otra. Trabajamos para promocionar la diversidad cultural y la diversidad lingüística. Es lo que hemos construido con México en el marco de la Gran Fiesta franco-mexicana. Hoy pensamos que Francia tiene mucho para aportar, pero también mucho por recibir”, agregó la presidente del Institut Français.

Temporadas cruzadas y festivales

Francia ha organizado más de 30 temporadas culturales y años cruzados con distintos países o regiones desde hace 20 años. En 2011 estaba previsto un año cultural de México en Francia, programa que fue anulado tras el estallido de una profunda crisis diplomática entre las dos naciones. Se necesitaron 15 años de esfuerzos políticos al más alto nivel y una buena dosis de diplomacia cultural para apaciguar las relaciones y reanudar la cooperación cultural a largo plazo. Estos esfuerzos han hecho posible la Gran Fiesta Franco-mexicana en 2026.

“No es Francia que llega a México. Es un programa que se construyó durante un año y medio entre franceses y mexicanos, en todos los campos de la cultura. Y el objetivo es construir puentes y lazos para el futuro”, aseveró en Guanajuato Jean-François Guéganno, consejero cultural de la Embajada de Francia en México y director del Ifal, Instituto Francés de América Latina.

Con esa línea, Francia apostó por una programación con numerosos espectáculos y eventos binacionales. Fue el caso de los espectáculos presentados en el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, donde Francia fue el país invitado de honor en 2026.

Matrimonio con altos y bajos

Entre Francia y México las cosas no han sido siempre color de rosa. En el siglo XIX Francia intervino militarmente en dos ocasiones en México, la primera en 1838; la segunda en 1861 durante la presidencia de Benito Juárez, conflicto que se saldó con la ejecución de Maximiliano de Habsburgo. Y más recientemente, en 2011, una crisis diplomática mayor con trasfondo de narcotráfico.

Los dos países hacen alarde hoy de un diálogo constructivo a nivel diplomático, lo que se puso de relieve durante la visita de Emmanuel Macron a México en noviembre de 2025. ¿La diplomacia cultural movió sus hilos para reconstituir este matrimonio franco-mexicano? Sí, en opinión de la Embajadora de Francia en México, Delphine Borione.

“Creo que ya habíamos dejado atrás la crisis con México desde 2014, cuando el expresidente francés François Hollande hizo una visita de Estado a México. Eso permitió reanudar el Consejo Estratégico franco-mexicano, por ejemplo. Así que se han hecho muchas cosas desde entonces. Pero sí, a nivel cultural, ha habido mucho movimiento para lograr esta Gran fiesta franco-mexicana en 2026. Son 200 eventos durante tres meses. Podemos decir entonces que hemos pasado definitivamente la página de la crisis diplomática; de hecho, nuestros interlocutores mexicanos nos lo han dicho”, explicó Borione.

En el marco de la Gran Fiesta franco-mexicana, Francia estuvo en varios festivales en México, como la Feria del Libro de Monterrey, el Festival de cine de Morelia o el multidisciplinario Festival Cervantino de Guanajuato, donde se presentó una docena de espectáculos franceses.

Intercambios provechosos

Uno de los mayores logros de esta Gran Fiesta franco-mexicana fue un doble préstamo temporal decidido por los presidentes Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron. México prestó el Códice Boturini exhibido en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, y Francia consintió enviar el Códice Azcatitlan en el Museo Nacional de Antropología de México, un documento de gran valor sobre la historia de los Mexicas, la última civilización antigua de México. Para el historiador mexicano Baltazar Brito este préstamo es histórico.

"Que un códice como este pueda regresar a México, después de 186 años, es una reivindicación de los pueblos cuya voz no ha sido escuchada. Yo creo que si me hubieran preguntado hace cinco años si en México podía verse un códice de los que están en Francia, yo habría dudado un poco”, dijo el experto, quien considera probable que este códice regrese definitivamente a su país de origen. “Eso dependerá del acuerdo al que puedan llegar ambos países. En un marco de amistad se puede todo”, concluyó.

Un marco de amistad que hace posibles los intercambios, las colaboraciones artísticas, científicas, educativas, entre México y Francia, y que en definitiva enriquece a ambas naciones. ¿Qué importancia tiene, entonces, la cultura en un mundo plagado de conflictos y tensiones? Eva Nguyen Binh aportó una respuesta.

“Creo que esa pregunta es filosófica, incluso ideológica: ¿cuál es el lugar de la cultura en una sociedad? Yo creo profundamente que la cultura es aquello que nos eleva y que nos lleva lejos. No concibo una sociedad donde no haya libros, donde no se puedan ver películas o espectáculos. No son actividades secundarias. Cuando desaparecen nos damos cuenta de que son esenciales. Los artistas, los creadores, lo que hay en un museo, nos permite conocer nuestra propia historia y tener herramientas para entender nuestro presente, e incluso, entendernos a nosotros mismos. En los regímenes totalitarios, lo primero que se busca destruir son los libros. Porque la importancia de las ideas es fundamental”, expresó Nguyen Binh.

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