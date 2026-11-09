Con nuestra corresponsal en Nueva York

Donald Trump no da el brazo a torcer: mientras los estadounidenses se quejan del costo de vida y del precio del petróleo, sigue afirmando que los resultados económicos de Estados Unidos han sido “fenomenales” durante los últimos dos años y considera, sobre todo, que su gobierno no logró transmitir el mensaje: “No pudimos hacer llegar el mensaje”.

En cambio, el presidente estadounidense reconoció que su política migratoria había sido demasiado dura. Parece haber tomado nota de que el 58% de los estadounidenses considera que su gobierno “ha ido demasiado lejos” al deportar a inmigrantes en situación irregular. También coincide con la autocrítica de su vicepresidente, J. D. Vance.

“Creo que recibí una A+ por cerrar la frontera. Me dan calificaciones muy altas por expulsar a los malos”, declaró el presidente estadounidense en su entrevista con CBS. “Pero me perjudica que también hayamos deportado a personas que tenían buenos empleos y que habían cometido una sola infracción de la ley: haber entrado ilegalmente al país. […] Creo que puede ser demasiado dura, sí”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Pero sus detractores ya consideran que este cambio de tono no tiene tanta importancia, puesto que hace dos días nombró jefe de Gabinete a Stephen Miller, un representante de la derecha dura que desempeñó un papel clave en la política de deportaciones masivas de inmigrantes.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más