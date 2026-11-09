"Una joven contratista asegura que durante el anterior gobierno del izquierdista Gustavo Petro le fueron adjudicados varios contratos a cambio de favores sexuales para el entonces presidente. La declaración de esta joven podría ser la punta del iceberg de un escándalo sin precedentes en la historia política de Colombia. Las autoridades investigan las pruebas aportadas por la joven, que incluyen videos íntimos de dichos encuentros y varias conversaciones vía chat", informa Diana Jallon desde Bogotá.

La denunciante, de 26 años, sostiene que recibió cinco contratos y que no sería un caso aislado, pues asegura que existe una red de más de 40 mujeres involucradas con este tipo de prácticas ligada al expresidente Petro. Jiménes, además, filtró un video y conversaciones que demostrarían su relación con el expresidente”, agrega la corresponsal de RFI.

La Fiscalía ya está indagando sobre las pruebas presentadas por la joven y la Procuraduría inició acciones para establecer posibles irregularidades en la contratación con dineros publicos. La Comisión de Acusación de la Cámara también anunció que intervendrá para establecer las indebidas conductas relacionadas con su presidencia.

"Hay hechos que corresponden al momento en el que fue congresista y hay hechos que corresponden al momento en que fue presidente", explicó por su lado el sábado a medios locales el juez Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del país.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Petro dice que responderá ante la justicia

Se dará a conocer "de todos los hechos denunciados los que tienen relevancia penal y las responsabilidades que corresponderían", agregó Lenis al referirse a las investigaciones conjuntas con la fiscalía, en un caso bajo reserva.

El expresidente dijo que responderá ante los jueces por los señalamientos de corrupción y aseguró en X que nunca usó "un contrato del Estado para obtener favores de nadie".

Asegura que las denuncias forman parte de un plan orquestado por sus detractores políticos, mientras lidera la oposición al gobierno del derechista Abelardo de la Espriella.

Petro también fue congresista en cinco periodos entre los años 1991 y 2022.

No es la primera vez que la conducta del expresidente con las mujeres está bajo lupa, en el pasado llamó "muñecas de la mafia" a un grupo de periodistas.

Con información de la AFP

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más