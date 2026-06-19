Con informaciones de Amélie Beaucour

Algo nunca visto, pero que no sorprende. Cada año desde 2019, la cuota de mercado de las casas de apuestas crece un 12 %, con un punto álgido: los Mundiales de fútbol, según un estudio encargado por la Autoridad Nacional del Juego en Francia.

“Es un periodo festivo, hay una auténtica emoción popular”, resume Georges Marthinho, director del dispositivo SOS Jugadores. Pero también es un periodo delicado para los jugadores más vulnerables: “Las campañas de marketing son más numerosas, las oportunidades para apostar son más frecuentes y la emoción colectiva en torno a las apuestas se vive con especial intensidad”, advierte el experto.

La edición de 2022 alcanzó, en Francia, los 900 millones de euros en apuestas, con casi 200.000 nuevas cuentas abiertas para la ocasión. La edición estadounidense, más larga y con más equipos, no será una excepción.

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Pausas publicitarias

Quienes han visto los primeros partidos se han dado cuenta enseguida. En el canal de televisión M6, que ha obtenido la mayor parte de los derechos de retransmisión en Francia, es imposible escapar a los grandes nombres de las apuestas deportivas: Betclic, Winamax, Unibet… Los anuncios publicitarios se suceden y se multiplican antes, durante y después del partido, aprovechando el aumento de las pausas publicitarias propias de esta edición de 2026.

Durante el Mundial de 2022, se imponían a los telespectadores cinco bloques publicitarios (cinco secuencias de anuncios, enmarcadas por un jingle de inicio y fin). Este año son en total ocho, contando las dos “pausas de hidratación” que ofrecen un espacio adicional a los anunciantes.

Sin embargo, la ARCOM, el organismo regulador francés del sector audiovisual, está muy atenta. Aunque es cierto que hay más pausas publicitarias que en competiciones anteriores, el volumen total de publicidad autorizado no aumenta, y los anuncios de juegos de azar están regulados.

M6 se ha comprometido a no emitir anuncios de juegos de azar durante las pausas para hidratarse, pero sí pueden emitirse los recordatorios de patrocinio (entre la cadena y un operador de apuestas). De hecho, según un recuento de la ARCOM, los telespectadores pueden verse expuestos a 18 anuncios de juegos de azar y hasta 14 secuencias de patrocinio por parte de un operador de apuestas durante un partido.

Una prevención complicada

Las cadenas de televisión también han firmado una carta en la que se comprometen a difundir mensajes de prevención para concienciar sobre los riesgos del juego. La asociación Addictions France aprovechó la ocasión y realizó un video de prevención.

En este video, un joven, frente a la pantalla de su ordenador, examina gráficos y estadísticas como si fuera un analista financiero, en busca del mejor pronóstico. Se ve inundado de notificaciones, ofertas de “free bet” (apuestas gratuitas) y diversos incentivos para apostar cada vez más. Pero al final, no sale ganando. El video termina con este eslogan: “Tú juegas, tú pierdes, ellos cobran”. El objetivo: demostrar que hay pocas posibilidades de ganar.

Pero, por el momento, el anuncio no ha tenido éxito. “Lo hemos propuesto a las cadenas y les hemos pedido que lo emitan de forma gratuita, ya que no disponemos de los mismos recursos que las grandes empresas del sector para comprar espacios publicitarios”, explica Myriam Savy, directora de defensa de la asociación. A excepción del canal musical Trace TV, ninguna cadena ha aceptado, por el momento, emitirlo.

Cuando se convierte en adicción

No hay que subestimar el riesgo de adicción para los apostantes, y en particular para los más jóvenes. Sobre todo porque es difícil de detectar, ya que esta va acompañada de un fuerte sentimiento de negación. La tasa de recurso a la atención sanitaria es inferior al 2 %, muy por debajo de las solicitudes de ayuda relacionadas con la adicción al alcohol o al tabaco, por ejemplo.

Se considera que 600.000 personas en Francia practican de forma excesiva los juegos de azar. Por su parte, un millón de jugadores se consideran “en riesgo”, susceptibles de caer en una adicción clínica.

Para ayudarlos durante este evento tan especial, la Asociación de Investigación y Prevención de los Excesos al Juego (ARPEJ) ha adaptado su dispositivo SOS Jugadores, con un chat en línea que permite hablar con profesionales cuando uno piensa tener un problema con el juego.

“Dados los horarios de los partidos de este Mundial, a los jugadores les puede resultar complicado ponerse en contacto con personas que puedan escucharlos. Por eso hemos decidido ampliar el horario de nuestro chat, que estará disponible hasta medianoche durante todos los partidos de la selección francesa y todos los partidos de la competición a partir de los octavos de final”, explica Georges Martinho.

La idea es, sobre todo, intervenir en momentos de crisis, cuando un jugador ha perdido una gran suma de dinero, o durante los “cravings”, cuando siente un deseo irrefrenable de apostar. El chat es accesible desde cualquier parte del mundo, de forma gratuita, para quienes hablan francés. Está dirigido no solo al apostante, sino también a su entorno. “Un tercio de las personas que nos llaman son familiares que están preocupados o que piden consejo por alguien cercano que tiene un problema con el juego”, recuerda Martinho.

La primera señal que puede hacer sospechar es cuando se empieza a apostar para recuperar lo perdido. La persona juega para recuperar una suma que ha perdido. Otro síntoma de un comportamiento de riesgo: cuando las apuestas ocupan un lugar desmesurado en la vida cotidiana de un jugador, “alguien que ya casi solo habla de eso, que empieza a rechazar invitaciones para salir con el fin de dedicarse a las apuestas deportivas”, detalla el especialista. El volumen de las apuestas también puede ser un buen indicador. En caso de duda, puede ser útil hacerse una autoevaluación, y para eso existen herramientas de libre acceso en internet.

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